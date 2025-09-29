Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Era Digital, MUI Ingatkan Ukuran Kebenaran Dai Bukan Viral

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 29 September 2025 |18:42 WIB
Era Digital, MUI Ingatkan Ukuran Kebenaran Dai Bukan Viral
Era Digital, MUI Ingatkan Ukuran Kebenaran Dai Bukan Viral (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan mengingatkan ukuran kebenaran dai pada di era digital seperti saat ini bukanlah viral, melainkan kebenaran hakiki.

1. Viral tapi Kontroversi

Buya Amirsyah menjelaskan, memperjuangkan kebenaran hakikat itu sangat mulia, meskipun mendapatkan tantangan yang berat. Karena itu, ia menilai, dai harus bersatu dan kompak dalam menyampaikan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang sejalan dengan visi dan misi MUI.

"Sekarang di era digital semakin banyak viewersnya, maka semakin top. Semakin viral semakin top. Tapi sayangnya dalam bentuk kontroversi," kata Buya Amirsyah di Jakarta, melansir laman MUI, Senin (29/9/2025).

Buya Amirsyah mengingatkan, hal itu menekankan pada viralitas, bukan pada menyampaikan kebenaran hakiki. Karena itu, Buya Amirsyah mengingatkan agar para dai tetap tegak lurus menyampaikan ajaran dari sumber-sumber otentik, seperti alquran, hadits, dan pandangan ulama.

Ia menyayangkan dai yang viral hanya karena kontroversi, kemudiaan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ia pun mengajak para dai memiliki kompetensi, integritas, kepribadian yang kuat dan tangguh.

"Tantangan apapun yang dihadapi di depan mata Insya Allah sanggup dan bisa," ucapnya.

Dia menyoroti sejumlah kasus seperti pelecehan seksual maupun tindakan kriminal lainnya yang marak terjadi. Kasus tersebut membuatnya mengajak para dai untuk merefleksikan diri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dakwah viral Dai MUI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183440/ketua_mui_bidang_dakwah_dan_ukhuwah_mui_kh_m_cholil_nafis-hpAY_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, MUI : Perbuatan Tak Patut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175133/ponpes_al_khoziny_sidoarjo_ambruk-H6T4_large.jpg
MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib untuk Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/614/3173569/ketua_mui_bidang_ekonomi_kh_lukmanul_hakim-aiPk_large.jpg
Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171718/mui-NQxf_large.jpg
MUI Beberkan Efek Domino Inggris, Kanada, Australia Akui Negara Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/614/3169011/mui-Q6Tm_large.jpg
MUI Kecam Serangan Israel ke Qatar, Serukan Negara Islam Bersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/330/3163959/mui-u2V0_large.jpg
Bagaimana Hukum Rebo Wekasan dalam Islam? Ini Penjelasan MUI
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement