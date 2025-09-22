Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MUI Beberkan Efek Domino Inggris, Kanada, Australia Akui Negara Palestina

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |18:35 WIB
MUI Beberkan Efek Domino Inggris, Kanada, Australia Akui Negara Palestina
MUI Beberkan Efek Domino Inggris, Kanada, Australia Akui Negara Palestina (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Inggris, Kanada, Australia resmi mengakui  negara Palestina. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membeberkan efek domino pengakuan terhadap negara palestina. 

1. Efek Domino

MUI menilai keputusan Inggris, Kanada dan Australia ini telah mendorong legitimasi politik Palestina semakin kuat, dan memberikan dasar moral dalam forum-forum internasional.

"Efek domino diplomatiknya pun berpotensi terjadi. Lebih banyak negara akan mengikuti langkah Inggris, Kanada, dan Australia," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, melansir laman MUI, Senin (22/9/2025).

MUI menilai keputusan ini menambah tekanan terhadap Amerika Serikat (AS) semakin besar, terutama dari opini publik global yang tidak lagi menerima standar ganda dalam penerapan hukum internasional.

Namun, menurut Sudarnoto, dampak dukungan tersebut masih bersifat simbolis. Ia melanjutkan, berdasarkan pengalaman, selama dukungan militer, intelijen, dan politik dari AS, Israel tetap memiliki kapasitas untuk melanjutkan operasi militernya.

Karena itu, dia mengingatkan pengakuan Inggris, Kanada, dan Australia bisa saja diabaikan oleh Israel. 

"Israel dan sekutunya mungkin justru semakin agresif, menolak tekanan internasional, dan terus mengabaikan hukum internasional," lanjutnya.

Apalagi, Sudarnoto menilai, Amerika Serikat senantiasa memberikan dukungan terhadap Israel melalui veto di Dewan Keamanan PBB.

Prof Sudarnoto menilai komunitas internasional mendorong jalur alternatif, seperti terus menggalang resolusi di Majelis Umum PBH yang meski tidak mengikat, tetap memberi legitimasi politik yang kuat.

"Terus mendorong agar Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminimal Internasional (ICC) semakin kuat bekerja dan mengoordinasikan langkah negara-negara pendukung Palestina untuk memberi tekanan ekonomi, diplomatik, dan bahkan sanksi terhadap Israel," kata dia.

 

