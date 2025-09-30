Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |20:03 WIB
Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide
Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi, KH Lukmanul Hakim, meninggal dunia pada Selasa (30/9/2025). Ia mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB. 

1. Sosok KH Lukmanul Hakim

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh mengenang sosok almarhum KH Lukmanul Hakim. 

"Beliau sosok pekerja keras, banyak ide, dan orang yang sangat aktif," kata Prof Ni'am, melansir laman MUI.

Ia menyebut Alm Kiai Lukman semasa hidupnya memiliki kepedulian yang sangat tinggi terkait ekonomi keumatan. Dia menyebut Alm Kiai Lukman sebagai salah satu tokoh yang mengarusutamakan kebijakan halal. 

"Salah satu tokoh yang mengarusutamakan kebijakan halal dalam produk pangan, obat-obatan dan kosmetika," tuturnya. 

Berdasarkan pantauan, di rumah duka di Villa Ciomas Indah, Kota Bogor, Jawa Barat, sejumlah tokoh terlihat datang untuk bertakziah. 

Tokoh tersebut antara lain, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Masykuri Abdillah, Bendahara MUI Trisna Djuwaeli dan Jojo Sutisna, dan Wasekjen MUI Azrul Tanjung.

(Erha Aprili Ramadhoni)

