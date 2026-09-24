Khutbah Jumat: Melatih Optimisme dan Husnuzan kepada Allah dalam Menghadapi Takdir

JAKARTA - Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan suka dan duka. Namun, di balik semua itu, ada ketentuan Allah SWT. Untuk itulah umat Islam perlu selalu memohon kelapangan hat dan berprasangka baik saat menghadapi situasi sulit sehingga optimisme dan harapan tetap terjaga.

Berikut khutbah Jumat bertajuk "Melatih Optimisme dan Husnuzan kepada Allah dalam Menghadapi Takdir", sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.

Khutbah I

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نبينا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ، فَتَقْوَى اللَّهِ فَوْزٌ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Dalam kehidupan, setiap manusia akan menghadapi berbagai keadaan. Ada saat ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ada pula saat ketika apa yang terjadi justru jauh dari keinginan kita. Kita mendapatkan kelapangan rezeki, tetapi ada pula masa ketika kehidupan terasa berat.

Di tengah berbagai keadaan tersebut, seorang Muslim perlu memiliki sikap optimis dan selalu berbaik sangka kepada Allah atau husnuzan kepada Allah.

Optimisme seorang Muslim berarti tetap memiliki harapan kepada Allah dalam keadaan apa pun. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tetap percaya bahwa Allah memiliki hikmah di balik apa yang terjadi.

Allah mengingatkan manusia bahwa dirinya memang memiliki kelemahan. Allah berfirman dalam Surah an-Nisa ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa kelemahan merupakan bagian dari sifat manusia. Karena itu, merasa sedih, kecewa, takut, atau lemah ketika menghadapi persoalan adalah sesuatu yang manusiawi. Namun, seorang Muslim tidak boleh membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.