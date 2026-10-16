Keutamaan Membaca Surat Al-Kahfi di Hari Jumat

JAKARTA — Surat Al-Kahfi merupakan salah satu surat dalam Al_Quran yang memilki banyak keutamaan. Surat ini sangat dianjutkan dbaca pada hari Jumat, hari istimewa yang penuh dengan keberkahan dan pahala.

Amalan ni dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang senantiasa mengisi hari Jumat dengan membaca Surah Al-Kahfi.pada hari Jumat. Berbagai keutamaan dan manfaat membaca Surat Al-Kahfi tersebut di antaranya:

1. Dosa di Antara Dua Jumat Diampuni

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Dikutip dari Buku Islam Sunnah Hadits Keutamaan Membaca Surat Al-Kahfi, dari Abu Said Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, "Barang siapa membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya baginya dari hari Jumat itu hingga Jumat berikutnya." (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

Hal ini menunjukkan bahwa membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat diyakini dapat menghapus dosa-dosa yang diperbuat di antara dua Jumat. Amalan tersebut juga mendatangkan kebaikan dan ampunan bagi pelakunya selama sepekan.

2. Terhindar dari Fitnah Dajjal

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang menghafal sepuluh ayat pertama Surat Al-Kahfi akan dijaga dari kejahatan Dajjal (HR Muslim).

Fitnah Dajjal disebut sebagai ujian terbesar yang akan dihadapi manusia di akhir zaman. Dengan membaca dan mengamalkan surat ini, umat Muslim diharapkan memperoleh perlindungan dari fitnah tersebut.

3. Keberkahan dan Ketenangan Hidup

Surat Al-Kahfi diyakini menjadi salah satu sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan. Setiap ayatnya dipercaya mampu menenangkan hati yang sedang gundah, sekaligus mendatangkan syafaat di akhirat. Selama ini, tidak sedikit orang beranggapan bahwa ketenangan hidup hanya bisa diperoleh dari materi. Padahal, membaca Al-Kahfi secara rutin dapat membuat hati lebih damai dan terarah.