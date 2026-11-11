Niat Mandi Taubat dan Tata Caranya

JAKARTA — Mandi taubat dan tata caranya menarik untuk diulas, pasalnya amalan ini dinilai sebagai wujud kesungguhan dalam bertaubat kepada Allah SWT. Mandi taubat dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar umat Muslim untuk menyucikan diri, lahir dan batin, setelah terjerumus dalam dosa, baik besar maupun kecil.

Dalam ajaran Islam, taubat yang sejati tidak cukup hanya diikrarkan melalui lisan, melainkan perlu dibuktikan lewat amal perbuatan nyata. Mandi taubat menjadi salah satu amalan tersebut, sekaligus simbol penyucian diri sebelum seorang hamba kembali mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Lantas, bagaimana lafaz niat dan tata cara mandi taubat sesuai tuntunan? Simak selengkapnya.

Perintah Taubat

Taubat merupakan perintah langsung dari Allah SWT kepada setiap hamba yang pernah tersesat dan terjerumus dalam kesalahan maupun kemaksiatan. Perintah ini menjadi bukti bahwa pintu ampunan senantiasa terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalan-Nya.

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT secara tegas menyeru orang-orang beriman agar bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Seruan tersebut tertulis dalam Surah At-Tahrim ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya.” (Q.S. At-Tahrim: 8)

Niat Mandi Taubat

Menurut Ustaz Yazid al-Busthomi dalam bukunya Aktivasi Tahajjud untuk Kecerdasan Akademikmu, niat mandi taubat dapat dibaca dengan lafaz berikut. Pada dasarnya, niat cukup dihadirkan di dalam hati. Lafaz ini disertakan agar lebih mudah diingat dan dihafalkan.

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِلتَّوْبَتِ عَنْ جَمِعِ الذُّنُوْبِ

Nawaitul ghusla littaubati ‘an jamī‘idz-dzunūbi zhāhiran wa bāthinan.

Artinya:

“Aku berniat mandi taubat dari segala dosa lahir dan batin.”

Niat tidak harus dilafalkan secara lisan. Selama terlintas di dalam hati saat mulai mandi, niat tersebut sudah dianggap sah.

Setelah itu, ketika air mulai disiramkan ke seluruh tubuh, umat Muslim dapat melanjutkannya dengan doa, “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.”