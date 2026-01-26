Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Saja Syarat Taubat Nasuha? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |18:26 WIB
Apa Saja Syarat Taubat Nasuha? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Taubat nasuha adalah bentuk taubat paling sempurna dalam ajaran Islam—suatu pengembalian diri dari perbuatan dosa dengan ketulusan hati, penyesalan mendalam, dan komitmen kuat untuk tidak mengulanginya. Istilah "nasuha" berasal dari bahasa Arab yang berarti murni atau bersih, mencerminkan esensi taubat yang dilakukan bukan karena paksaan atau kepentingan duniawi, melainkan semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah SWT dan takut akan hukumannya. Memahami syarat-syarat taubat nasuha adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memastikan taubatnya diterima oleh Allah.

Perintah taubat nasuha dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الۡكُفَّارَ وَالۡمُنٰفِقِيۡنَ

"Yā ayyuhal-lazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha(n)"

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya..."

Ayat ini memerintahkan umat beriman untuk melakukan taubat dengan sungguh-sungguh dan menjanjikan bahwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka serta memasukkan mereka ke dalam surga.

Tiga Syarat Utama Taubat Nasuha

Menurut Imam Nawawi, salah satu ulama terkemuka Islam, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar taubat diterima Allah SWT:

1. Menyesali Perbuatan Dosa (An-Nadm)

Seorang hamba harus merasakan penyesalan yang mendalam—bukan hanya ucapan bibir, tetapi menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Penyesalan ini adalah bukti bahwa seseorang benar-benar menyadari kesalahannya dan membencinya karena membenci dosa itu sendiri, bukan karena takut tertangkap atau rugi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/330/3188744//ilustrasi-GcUm_large.jpg
Kapan Pintu Taubat Akan Ditutup? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/614/3188008//ilustrasi-oipI_large.jpg
Arti Taubat Nasuha Lengkap dengan Tata Cara Sholatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/618/3175044//istighfar-4kVz_large.jpg
Bacaan Istighfar Beserta Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/614/3129678//ustadz_adi_hidayat-CE47_large.jpg
Taubat Kemudian Maksiat Lagi Menurut UAH, Simak Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/618/3119268//mandi_wajib-eybr_large.jpg
Doa Niat Mandi Taubat dan Tata Cara Melaksanakannya Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/330/3097520//ilustrasi-OptF_large.jpg
Banyak Dosa, Namun Meminta Sukses kepada Allah: Apakah Boleh?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement