Tata Cara Sholat Taubat 2 Rakaat Lengkap dengan Niatnya

JAKARTA - Sholat taubat menjadi salah satu ibadah sunnah paling dianjurkan untuk memohon ampunan Allah SWT atas dosa dan kesalahan. Sholat ini dilakukan 2 rakaat sebagai bentuk taubat nasuha, dengan niat tulus di hati untuk tidak mengulangi dosa. Berikut tata cara lengkapnya agar mudah dipraktikkan.

Sholat taubat mirip sholat sunnah biasa, tetapi ditekankan ikhlas dan penyesalan mendalam. Bisa dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu terlarang sholat (setelah Subuh hingga matahari terbit, setelah Ashar hingga Maghrib, dan saat tengah malam). Ideal dilakukan setelah dosa besar atau sebagai rutinitas harian.

Bacaan Niat Sholat Taubat

Niat dibaca dalam hati saat takbiratul ihram, menghadap kiblat:

أُصَلِّي سُنَّةَ ٱلتَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala.

Artinya: “Saya niat sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta'ala.”

Tata Cara Sholat Taubat 2 Rakaat

Rakaat Pertama