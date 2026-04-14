HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tata Cara Sholat Taubat 2 Rakaat Lengkap dengan Niatnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |19:40 WIB
Tata Cara Sholat Taubat 2 Rakaat Lengkap dengan Niatnya
Ilustrasi.
JAKARTA - Sholat taubat menjadi salah satu ibadah sunnah paling dianjurkan untuk memohon ampunan Allah SWT atas dosa dan kesalahan. Sholat ini dilakukan 2 rakaat sebagai bentuk taubat nasuha, dengan niat tulus di hati untuk tidak mengulangi dosa. Berikut tata cara lengkapnya agar mudah dipraktikkan.

Sholat taubat mirip sholat sunnah biasa, tetapi ditekankan ikhlas dan penyesalan mendalam. Bisa dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu terlarang sholat (setelah Subuh hingga matahari terbit, setelah Ashar hingga Maghrib, dan saat tengah malam). Ideal dilakukan setelah dosa besar atau sebagai rutinitas harian.

Bacaan Niat Sholat Taubat

Niat dibaca dalam hati saat takbiratul ihram, menghadap kiblat:

أُصَلِّي سُنَّةَ ٱلتَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى  
Ushalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala.

Artinya: “Saya niat sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta'ala.”

Tata Cara Sholat Taubat 2 Rakaat

Rakaat Pertama

  1. Berwudhu dan hadap kiblat: pastikan suci, memakai pakaian suci.
  2. Takbiratul ihram: angkat tangan, ucapkan “Allahu Akbar”, tangan di dada/perut.
  3. Baca doa iftitah: “Subhanaka Allahumma…” seperti sholat biasa.
  4. Baca Al-Fatihah + surat pendek (misalnya Al-Ikhlas).
  5. Ruku’: ucapkan “Allahu Akbar”, baca “Subhana Rabbiyal Adzim” 3x.
  6. I’tidal: “Sami’allahu liman hamidah”, baca “Rabbana lakal hamd”.
  7. Sujud: “Allahu Akbar”, baca “Subhana Rabbiyal A’la” 3x. Duduk sebentar, lalu sujud lagi.
     

