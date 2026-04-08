Tata Cara Sholat Utaqa di Bulan Syawal dan Keutamaannya

JAKARTA – Salah satu amalan sunnah di bulan Syawal adalah sholat sunnah Utaqa, atau yang juga disebut sebagai sholat “pembebasan”. Sholat Utaqa dikerjakan dengan niat memohon kepada Allah SWT agar terbebas dari berbagai kesulitan, hajat yang mendesak, dan lilitan dosa.

Apa Itu Sholat Utaqa?

Melansir NU Online, secara istilah, “Utaqa” diambil dari kata yang berarti pembebasan. Nama ini digunakan karena diyakini dapat menjadi sebab pembebasan hamba Allah dari berbagai perkara berat, seperti utang, hajat yang sulit tercapai, dan ancaman azab. Meskipun riwayat khusus tentang sholat Utaqa tidak masuk dalam kategori hadis sahih menurut standar ilmu hadis, para ulama klasik seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencantumkannya dalam kitab Al-Ghuniyah li Thalibi Thariqil Haqqi dan menilainya sebagai amalan yang baik selama tidak mengandung syirik atau bid’ah yang nyata.

Sholat Utaqa ditempatkan sebagai sholat sunnah hajat yang boleh dikerjakan dengan ikhlas, tanpa menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib atau dianggap satu-satunya jalan menuju keberhasilan dunia dan akhirat.