Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

100. QS. Al-Adiyat

(Berlari Kencang)
Makkiyyah - 11 Ayat
وَالۡعٰدِيٰتِ ضَبۡحًا
١
Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,
Penjelasan Ayat ke-1
فَالۡمُوۡرِيٰتِ قَدۡحًا
٢
dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya),
Penjelasan Ayat ke-2
فَالۡمُغِيۡرٰتِ صُبۡحًا
٣
dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi,
Penjelasan Ayat ke-3
فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا
٤
sehingga menerbangkan debu,
Penjelasan Ayat ke-4
فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا
٥
lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,
Penjelasan Ayat ke-5
اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَـكَنُوۡدٌ
٦
sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya,
Penjelasan Ayat ke-6
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيۡدٌ
٧
dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya,
Penjelasan Ayat ke-7
وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَيۡرِ لَشَدِيۡدٌ ؕ‏
٨
dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
Penjelasan Ayat ke-8
اَفَلَا يَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِى الۡقُبُوۡرِۙ
٩
Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan,
Penjelasan Ayat ke-9
وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوۡرِۙ
١٠
dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?
Penjelasan Ayat ke-10
اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهِمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ لَّخَبِيۡرٌ
١١
sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka.
Penjelasan Ayat ke-11
Back To Up
Advertisement
Advertisement
Advertisement