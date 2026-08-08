100. QS. Al-Adiyat
(Berlari Kencang)
Makkiyyah - 11 Ayat
وَالۡعٰدِيٰتِ ضَبۡحًا
١
Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,
Penjelasan Ayat ke-1
فَالۡمُوۡرِيٰتِ قَدۡحًا
٢
dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya),
Penjelasan Ayat ke-2
فَالۡمُغِيۡرٰتِ صُبۡحًا
٣
dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi,
Penjelasan Ayat ke-3
فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا
٤
sehingga menerbangkan debu,
Penjelasan Ayat ke-4
فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا
٥
lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,
Penjelasan Ayat ke-5
اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَـكَنُوۡدٌ
٦
sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya,
Penjelasan Ayat ke-6
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيۡدٌ
٧
dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya,
Penjelasan Ayat ke-7
وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَيۡرِ لَشَدِيۡدٌ ؕ
٨
dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
Penjelasan Ayat ke-8
اَفَلَا يَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِى الۡقُبُوۡرِۙ
٩
Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan,
Penjelasan Ayat ke-9
وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوۡرِۙ
١٠
dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?
Penjelasan Ayat ke-10
اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهِمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ لَّخَبِيۡرٌ
١١
sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka.
Penjelasan Ayat ke-11
Advertisement
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement