Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

108. QS. Al-Kautsar

(Nikmat Berlimpah)
Makkiyyah - 3 Ayat
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ
١
Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.
Penjelasan Ayat ke-1
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
٢
Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-2
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ
٣
Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).
Penjelasan Ayat ke-3
Back To Up
Advertisement
Advertisement
Advertisement