108. QS. Al-Kautsar
(Nikmat Berlimpah)
Makkiyyah - 3 Ayat
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ
١
Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.
Penjelasan Ayat ke-1
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
٢
Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-2
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ
٣
Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).
Penjelasan Ayat ke-3
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