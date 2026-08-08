44. QS. Ad-Dukhan
(Kabut)
Makkiyyah - 59 Ayat
حٰمٓ
١
وَالۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ
٢
Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas,
Penjelasan Ayat ke-2
اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةٍ مُّبٰـرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنۡذِرِيۡنَ
٣
sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan.
Penjelasan Ayat ke-3
فِيۡهَا يُفۡرَقُ كُلُّ اَمۡرٍ حَكِيۡمٍۙ
٤
Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
Penjelasan Ayat ke-4
اَمۡرًا مِّنۡ عِنۡدِنَاؕ اِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِيۡنَۚ
٥
(yaitu) urusan dari sisi Kami. Sungguh, Kamilah yang mengutus rasul-rasul,
Penjelasan Ayat ke-5
رَحۡمَةً مِّنۡ رَّبِّكَؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُۙ
٦
sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui,
Penjelasan Ayat ke-6
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاۘ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّوۡقِنِيۡنَ
٧
Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; jika kamu orang-orang yang meyakini.
Penjelasan Ayat ke-7
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡىٖ وَيُمِيۡتُؕ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ اٰبَآٮِٕكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ
٨
Tidak ada tuhan selain Dia, Dia yang menghidupkan dan mematikan. (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
Penjelasan Ayat ke-8
بَلۡ هُمۡ فِىۡ شَكٍّ يَّلۡعَبُوۡنَ
٩
Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main.
Penjelasan Ayat ke-9
فَارۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَاۡتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيۡنٍۙ
١٠
Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas,
Penjelasan Ayat ke-10
يَغۡشَى النَّاسَؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ
١١
yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
Penjelasan Ayat ke-11
رَبَّنَا اكۡشِفۡ عَنَّا الۡعَذَابَ اِنَّا مُؤۡمِنُوۡنَ
١٢
(Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.”
Penjelasan Ayat ke-12
اَنّٰى لَهُمُ الذِّكۡرٰى وَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ مُّبِيۡنٌۙ
١٣
Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal (sebelumnya pun) seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka,
Penjelasan Ayat ke-13
ثُمَّ تَوَلَّوۡا عَنۡهُ وَقَالُوۡا مُعَلَّمٌ مَّجۡنُوۡنٌۘ
١٤
kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, “Dia itu orang yang menerima ajaran (dari orang lain) dan orang gila.”
Penjelasan Ayat ke-14
اِنَّا كَاشِفُوا الۡعَذَابِ قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ عَآٮِٕدُوۡنَۘ
١٥
Sungguh (kalau) Kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali (ingkar).
Penjelasan Ayat ke-15
يَوۡمَ نَبۡطِشُ الۡبَطۡشَةَ الۡكُبۡـرٰىۚ اِنَّا مُنۡتَقِمُوۡنَ
١٦
(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan.
Penjelasan Ayat ke-16
وَلَقَدۡ فَتَنَّا قَبۡلَهُمۡ قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ وَ جَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ كَرِيۡمٌۙ
١٧
Dan sungguh, sebelum mereka Kami benar-benar telah menguji kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia,
Penjelasan Ayat ke-17
اَنۡ اَدُّوۡۤا اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِؕ اِنِّىۡ لَـكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌۙ
١٨
(dengan berkata), “Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dapat kamu percaya,
Penjelasan Ayat ke-18
وَّاَنۡ لَّا تَعۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِۚ اِنِّىۡۤ اٰتِيۡكُمۡ بِسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍۚ
١٩
dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
Penjelasan Ayat ke-19
وَاِنِّىۡ عُذۡتُ بِرَبِّىۡ وَرَبِّكُمۡ اَنۡ تَرۡجُمُوۡنِ
٢٠
Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari ancamanmu untuk merajamku,
Penjelasan Ayat ke-20
وَاِنۡ لَّمۡ تُؤۡمِنُوۡا لِىۡ فَاعۡتَزِلُوۡنِ
٢١
dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil).”
Penjelasan Ayat ke-21
فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوۡمٌ مُّجۡرِمُوۡنَ
٢٢
Kemudian dia (Musa) berdoa kepada Tuhannya, “Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka).”
Penjelasan Ayat ke-22
فَاَسۡرِ بِعِبَادِىۡ لَيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَۙ
٢٣
(Allah berfirman), “Karena itu berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,
Penjelasan Ayat ke-23
وَاتۡرُكِ الۡبَحۡرَ رَهۡوًاؕ اِنَّهُمۡ جُنۡدٌ مُّغۡرَقُوۡنَ
٢٤
dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka, bala tentara yang akan ditenggelamkan.”
Penjelasan Ayat ke-24
كَمۡ تَرَكُوۡا مِنۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍۙ
٢٥
Betapa banyak taman-taman dan mata air-mata air yang mereka tinggalkan,
Penjelasan Ayat ke-25
وَّزُرُوۡعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيۡمٍۙ
٢٦
juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah,
Penjelasan Ayat ke-26
وَّنَعۡمَةٍ كَانُوۡا فِيۡهَا فٰكِهِيۡنَۙ
٢٧
dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana,
Penjelasan Ayat ke-27
كَذٰلِكَ ۖوَاَوۡرَثۡنٰهَا قَوۡمًا اٰخَرِيۡنَ
٢٨
demikianlah, dan Kami wariskan (semua) itu kepada kaum yang lain.
Penjelasan Ayat ke-28
فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّمَآءُ وَالۡاَرۡضُ وَمَا كَانُوۡا مُنۡظَرِيۡنَ
٢٩
Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
Penjelasan Ayat ke-29
وَلَقَدۡ نَجَّيۡنَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ مِنَ الۡعَذَابِ الۡمُهِيۡنِۙ
٣٠
Dan sungguh, telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksaan yang menghinakan,
Penjelasan Ayat ke-30
مِنۡ فِرۡعَوۡنَؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ
٣١
dari (siksaan) Fir‘aun, sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
Penjelasan Ayat ke-31
وَلَقَدِ اخۡتَرۡنٰهُمۡ عَلٰى عِلۡمٍ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَۚ
٣٢
Dan sungguh, Kami pilih mereka (Bani Israil) dengan ilmu (Kami) di atas semua bangsa (pada masa itu).
Penjelasan Ayat ke-32
وَاٰتَيۡنٰهُمۡ مِّنَ الۡاٰيٰتِ مَا فِيۡهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيۡنٌ
٣٣
Dan telah Kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda (kebesaran Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
Penjelasan Ayat ke-33
اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَيَقُوۡلُوۡنَۙ
٣٤
Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu pasti akan berkata,
Penjelasan Ayat ke-34
اِنۡ هِىَ اِلَّا مَوۡتَتُنَا الۡاُوۡلٰى وَمَا نَحۡنُ بِمُنۡشَرِيۡنَ
٣٥
”Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami tidak akan dibangkitkan,
Penjelasan Ayat ke-35
فَاۡتُوۡا بِاٰبَآٮِٕنَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ
٣٦
maka hadirkanlah (kembali) nenek moyang kami jika kamu orang yang benar.”
Penjelasan Ayat ke-36
اَهُمۡ خَيۡرٌ اَمۡ قَوۡمُ تُبَّعٍۙ وَّ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡؕ اَهۡلَكۡنٰهُمۡۖ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا مُجۡرِمِيۡنَ
٣٧
Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik atau kaum Tubba‘, dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah Kami binasakan karena mereka itu adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
Penjelasan Ayat ke-37
وَمَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لٰعِبِيۡنَ
٣٨
Dan tidaklah Kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
Penjelasan Ayat ke-38
مَا خَلَقۡنٰهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ
٣٩
Tidaklah Kami ciptakan keduanya melainkan dengan haq (benar), tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Penjelasan Ayat ke-39
اِنَّ يَوۡمَ الۡفَصۡلِ مِيۡقَاتُهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَۙ
٤٠
Sungguh, pada hari keputusan (hari Kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
Penjelasan Ayat ke-40
يَوۡمَ لَا يُغۡنِىۡ مَوۡلًى عَنۡ مَّوۡلًى شَيۡــًٔا وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَۙ
٤١
(yaitu) pada hari (ketika) seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,
Penjelasan Ayat ke-41
اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ اللّٰهُؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ
٤٢
Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang.
Penjelasan Ayat ke-42
اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوۡمِۙ
٤٣
Sungguh pohon zaqqum itu,
Penjelasan Ayat ke-43
طَعَامُ الۡاَثِيۡمِ
٤٤
makanan bagi orang yang banyak dosa.
Penjelasan Ayat ke-44
كَالۡمُهۡلِ ۛۚ يَغۡلِىۡ فِى الۡبُطُوۡنِۙ
٤٥
Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut,
Penjelasan Ayat ke-45
كَغَلۡىِ الۡحَمِيۡمِ
٤٦
seperti mendidihnya air yang sangat panas.
Penjelasan Ayat ke-46
خُذُوۡهُ فَاعۡتِلُوۡهُ اِلٰى سَوَآءِ الۡجَحِيۡمِ
٤٧
”Peganglah dia kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka,
Penjelasan Ayat ke-47
ثُمَّ صُبُّوۡا فَوۡقَ رَاۡسِهٖ مِنۡ عَذَابِ الۡحَمِيۡمِؕ
٤٨
kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab (dari) air yang sangat panas.”
Penjelasan Ayat ke-48
ذُقۡ ۖۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡكَرِيۡمُ
٤٩
”Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia.”
Penjelasan Ayat ke-49
اِنَّ هٰذَا مَا كُنۡتُمۡ بِهٖ تَمۡتَرُوۡنَ
٥٠
Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
Penjelasan Ayat ke-50
اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ مَقَامٍ اَمِيۡنٍۙ
٥١
Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
Penjelasan Ayat ke-51
فِىۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍ
٥٢
(yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air,
Penjelasan Ayat ke-52
يَّلۡبَسُوۡنَ مِنۡ سُنۡدُسٍ وَّاِسۡتَبۡرَقٍ مُّتَقٰبِلِيۡنَۚ
٥٣
mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadapan,
Penjelasan Ayat ke-53
كَذٰلِكَ وَزَوَّجۡنٰهُمۡ بِحُوۡرٍ عِيۡنٍؕ
٥٤
demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
Penjelasan Ayat ke-54
يَدۡعُوۡنَ فِيۡهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيۡنَۙ
٥٥
Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram,
Penjelasan Ayat ke-55
لَا يَذُوۡقُوۡنَ فِيۡهَا الۡمَوۡتَ اِلَّا الۡمَوۡتَةَ الۡاُوۡلٰى ۚ وَوَقٰٮهُمۡ عَذَابَ الۡجَحِيۡمِۙ
٥٦
mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama (di dunia). Allah melindungi mereka dari azab neraka,
Penjelasan Ayat ke-56
فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّكَ ؕ ذٰ لِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ
٥٧
itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
Penjelasan Ayat ke-57
فَاِنَّمَا يَسَّرۡنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ
٥٨
Sungguh, Kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
Penjelasan Ayat ke-58
فَارۡتَقِبۡ اِنَّهُمۡ مُّرۡتَقِبُوۡنَ
٥٩
Maka tunggulah; sungguh, mereka itu (juga sedang) menunggu.
Penjelasan Ayat ke-59
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