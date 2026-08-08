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70. QS. Al-Ma'arij

(Tempat yang Naik)
Makkiyyah - 44 Ayat
سَاَلَ سَآٮِٕلٌ ۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍۙ
١
Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi,
Penjelasan Ayat ke-1
لِّلۡكٰفِرِيۡنَ لَيۡسَ لَهٗ دَافِعٌ
٢
bagi orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya,
Penjelasan Ayat ke-2
مِّنَ اللّٰهِ ذِى الۡمَعَارِجِؕ
٣
(Azab) dari Allah, yang memiliki tempat-tempat naik.
Penjelasan Ayat ke-3
تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓٮِٕكَةُ وَ الرُّوۡحُ اِلَيۡهِ فِىۡ يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِيۡنَ اَلۡفَ سَنَةٍ‌ۚ‏
٤
Para malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun.
Penjelasan Ayat ke-4
فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِيۡلًا
٥
Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan kesabaran yang baik.
Penjelasan Ayat ke-5
اِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهٗ بَعِيۡدًا ۙ‏
٦
Mereka memandang (azab) itu jauh (mustahil).
Penjelasan Ayat ke-6
وَّنَرٰٮهُ قَرِيۡبًا
٧
Sedangkan Kami memandangnya dekat (pasti terjadi).
Penjelasan Ayat ke-7
يَوۡمَ تَكُوۡنُ السَّمَآءُ كَالۡمُهۡلِۙ
٨
(Ingatlah) pada hari ketika langit men-jadi bagaikan cairan tembaga,
Penjelasan Ayat ke-8
وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِۙ
٩
dan gunung-gunung bagaikan bulu (yang beterbangan),
Penjelasan Ayat ke-9
وَلَا يَسۡـَٔـلُ حَمِيۡمٌ حَمِيۡمًا
١٠
dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya,
Penjelasan Ayat ke-10
يُّبَصَّرُوۡنَهُمۡ‌ؕ يَوَدُّ الۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِىۡ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِٮِٕذٍۢ بِبَنِيۡهِۙ‏
١١
sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya,
Penjelasan Ayat ke-11
وَ صَاحِبَتِهٖ وَاَخِيۡهِۙ
١٢
dan istrinya dan saudaranya
Penjelasan Ayat ke-12
وَفَصِيۡلَتِهِ الَّتِىۡ تُــْٔوِيۡهِۙ‏
١٣
dan keluarga yang melindunginya (di dunia),
Penjelasan Ayat ke-13
وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا ۙ ثُمَّ يُنۡجِيۡهِۙ
١٤
dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan (tebusan) itu dapat menyelamatkannya.
Penjelasan Ayat ke-14
كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰىۙ
١٥
Sama sekali tidak! Sungguh, neraka itu api yang bergejolak,
Penjelasan Ayat ke-15
نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى‌
١٦
yang mengelupaskan kulit kepala.
Penjelasan Ayat ke-16
تَدۡعُوۡا مَنۡ اَدۡبَرَ وَتَوَلّٰىۙ‏
١٧
Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling (dari agama),
Penjelasan Ayat ke-17
وَجَمَعَ فَاَوۡعٰى
١٨
dan orang yang mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
Penjelasan Ayat ke-18
اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًا ۙ‏
١٩
Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
Penjelasan Ayat ke-19
اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًا
٢٠
Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah,
Penjelasan Ayat ke-20
وَاِذَا مَسَّهُ الۡخَيۡرُ مَنُوۡعًا
٢١
dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir,
Penjelasan Ayat ke-21
اِلَّا الۡمُصَلِّيۡنَۙ
٢٢
kecuali orang-orang yang melaksanakan shalat,
Penjelasan Ayat ke-22
الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ دَآٮِٕمُوۡنَ
٢٣
mereka yang tetap setia melaksanakan shalatnya,
Penjelasan Ayat ke-23
وَالَّذِيۡنَ فِىۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ مَّعۡلُوۡمٌ
٢٤
dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu,
Penjelasan Ayat ke-24
لِّلسَّآٮِٕلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ
٢٥
bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta
Penjelasan Ayat ke-25
وَالَّذِيۡنَ يُصَدِّقُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِ
٢٦
dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,
Penjelasan Ayat ke-26
وَالَّذِيۡنَ هُمۡ مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِمۡ مُّشۡفِقُوۡنَ‌ۚ
٢٧
dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya,
Penjelasan Ayat ke-27
اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَاۡمُوۡنٍ
٢٨
sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman (dari kedatangannya),
Penjelasan Ayat ke-28
وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِفُرُوۡجِهِمۡ حٰفِظُوۡنَۙ‏
٢٩
dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
Penjelasan Ayat ke-29
اِلَّا عَلٰٓى اَزۡوَاجِهِمۡ اَوۡ مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُوۡمِيۡنَ‌ۚ‏
٣٠
kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
Penjelasan Ayat ke-30
فَمَنِ ابۡتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ‌ۚ
٣١
Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
Penjelasan Ayat ke-31
وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رٰعُوۡنَ
٣٢
Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya,
Penjelasan Ayat ke-32
وَالَّذِيۡنَ هُمۡ بِشَهٰدٰتِهِمۡ قَآٮِٕمُوۡنَ
٣٣
dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya,
Penjelasan Ayat ke-33
وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُوۡنَؕ
٣٤
dan orang-orang yang memelihara shalatnya.
Penjelasan Ayat ke-34
اُولٰٓٮِٕكَ فِىۡ جَنّٰتٍ مُّكۡرَمُوۡنَؕ
٣٥
Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
Penjelasan Ayat ke-35
فَمَالِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا قِبَلَكَ مُهۡطِعِيۡنَۙ
٣٦
Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu (Muhammad),
Penjelasan Ayat ke-36
عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيۡنَ
٣٧
dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok?
Penjelasan Ayat ke-37
اَيَطۡمَعُ كُلُّ امۡرِىءٍ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّدۡخَلَ جَنَّةَ نَعِيۡمٍۙ
٣٨
Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
Penjelasan Ayat ke-38
كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّمَّا يَعۡلَمُوۡنَ
٣٩
Tidak mungkin! Sesungguhnya Kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
Penjelasan Ayat ke-39
فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِرَبِّ الۡمَشٰرِقِ وَالۡمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوۡنَۙ
٤٠
Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya (matahari, bulan dan bintang), sungguh, Kami pasti mampu,
Penjelasan Ayat ke-40
عَلٰٓى اَنۡ نُّبَدِّلَ خَيۡرًا مِّنۡهُمۡۙ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوۡقِيۡنَ
٤١
untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami tidak dapat dikalahkan.
Penjelasan Ayat ke-41
فَذَرۡهُمۡ يَخُوۡضُوۡا وَيَلۡعَبُوۡا حَتّٰى يُلٰقُوۡا يَوۡمَهُمُ الَّذِىۡ يُوۡعَدُوۡنَۙ
٤٢
Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main (dalam kesesatan) sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,
Penjelasan Ayat ke-42
يَوۡمَ يَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الۡاَجۡدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمۡ اِلٰى نُصُبٍ يُّوۡفِضُوۡنَۙ
٤٣
(yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),
Penjelasan Ayat ke-43
خَاشِعَةً اَبۡصَارُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الۡيَوۡمُ الَّذِىۡ كَانُوۡا يُوۡعَدُوۡنَ
٤٤
pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
Penjelasan Ayat ke-44
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