74. QS. Al-Muddassir
(Orang yang Berkemul)
Makkiyyah - 56 Ayat
يٰۤاَيُّهَا الۡمُدَّثِّرُ
١
Wahai orang yang berkemul (berselimut)!
Penjelasan Ayat ke-1
قُمۡ فَاَنۡذِرۡ
٢
bangunlah, lalu berilah peringatan!
Penjelasan Ayat ke-2
وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ
٣
dan agungkanlah Tuhanmu,
Penjelasan Ayat ke-3
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ
٤
dan bersihkanlah pakaianmu,
Penjelasan Ayat ke-4
وَالرُّجۡزَ فَاهۡجُرۡ
٥
dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji,
Penjelasan Ayat ke-5
وَلَا تَمۡنُنۡ تَسۡتَكۡثِرُ
٦
dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
Penjelasan Ayat ke-6
وَ لِرَبِّكَ فَاصۡبِرۡؕ
٧
Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
Penjelasan Ayat ke-7
فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوۡرِۙ
٨
Maka apabila sangkakala ditiup,
Penjelasan Ayat ke-8
فَذٰلِكَ يَوۡمَٮِٕذٍ يَّوۡمٌ عَسِيۡرٌۙ
٩
maka itulah hari yang serba sulit,
Penjelasan Ayat ke-9
عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ غَيۡرُ يَسِيۡرٍ
١٠
bagi orang-orang kafir tidak mudah.
Penjelasan Ayat ke-10
ذَرۡنِىۡ وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيۡدًا
١١
Biarkanlah Aku (yang bertindak) terhadap orang yang Aku sendiri telah menciptakannya,
Penjelasan Ayat ke-11
وَّجَعَلۡتُ لَهٗ مَالًا مَّمۡدُوۡدًا
١٢
dan Aku beri kekayaan yang melimpah,
Penjelasan Ayat ke-12
وَّبَنِيۡنَ شُهُوۡدًا
١٣
dan anak-anak yang selalu bersamanya,
Penjelasan Ayat ke-13
وَّمَهَّدتُّ لَهٗ تَمۡهِيۡدًا
١٤
dan Aku beri kelapangan (hidup) seluas-luasnya.
Penjelasan Ayat ke-14
ثُمَّ يَطۡمَعُ اَنۡ اَزِيۡدَ
١٥
Kemudian dia ingin sekali agar Aku menambahnya.
Penjelasan Ayat ke-15
كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيۡدًا
١٦
Tidak bisa! Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat Kami (Al-Qur'an).
Penjelasan Ayat ke-16
سَاُرۡهِقُهٗ صَعُوۡدًا
١٧
Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
Penjelasan Ayat ke-17
اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَۙ
١٨
Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),
Penjelasan Ayat ke-18
فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَۙ
١٩
maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?
Penjelasan Ayat ke-19
ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَۙ
٢٠
Sekali lagi, celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?
Penjelasan Ayat ke-20
ثُمَّ نَظَرَۙ
٢١
Kemudian dia (merenung) memikirkan,
Penjelasan Ayat ke-21
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَۙ
٢٢
lalu berwajah masam dan cemberut,
Penjelasan Ayat ke-22
ثُمَّ اَدۡبَرَ وَاسۡتَكۡبَرَۙ
٢٣
kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,
Penjelasan Ayat ke-23
فَقَالَ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ يُّؤۡثَرُۙ
٢٤
lalu dia berkata, “(Al-Qur'an) ini hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu).
Penjelasan Ayat ke-24
اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا قَوۡلُ الۡبَشَرِؕ
٢٥
Ini hanyalah perkataan manusia.”
Penjelasan Ayat ke-25
سَاُصۡلِيۡهِ سَقَرَ
٢٦
Kelak, Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar,
Penjelasan Ayat ke-26
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا سَقَرُؕ
٢٧
dan tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu?
Penjelasan Ayat ke-27
لَا تُبۡقِىۡ وَ لَا تَذَرُۚ
٢٨
Ia (Saqar itu) tidak meninggalkan dan tidak membiarkan,
Penjelasan Ayat ke-28
لَـوَّاحَةٌ لِّلۡبَشَرِۖۚ
٢٩
yang menghanguskan kulit manusia.
Penjelasan Ayat ke-29
عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَؕ
٣٠
Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).
Penjelasan Ayat ke-30
وَمَا جَعَلۡنَاۤ اَصۡحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓٮِٕكَةً ۖوَّمَا جَعَلۡنَا عِدَّتَهُمۡ اِلَّا فِتۡنَةً لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ۙ لِيَسۡتَيۡقِنَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَيَزۡدَادَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِيۡمَانًا وَّلَا يَرۡتَابَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَۙ وَلِيَقُوۡلَ الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ وَّالۡكٰفِرُوۡنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعۡلَمُ جُنُوۡدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكۡرٰى لِلۡبَشَرِ
٣١
Dan yang Kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat; dan Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu; dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (berkata), “Apakah yang dikehendaki Allah dengan (bilangan) ini sebagai suatu perumpamaan?” Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
Penjelasan Ayat ke-31
كَلَّا وَالۡقَمَرِ
٣٢
Tidak! Demi bulan,
Penjelasan Ayat ke-32
وَالَّيۡلِ اِذۡ اَدۡبَرَۙ
٣٣
dan demi malam ketika telah berlalu,
Penjelasan Ayat ke-33
وَالصُّبۡحِ اِذَاۤ اَسۡفَرَۙ
٣٤
dan demi subuh apabila mulai terang,
Penjelasan Ayat ke-34
اِنَّهَا لَاِحۡدَى الۡكُبَرِۙ
٣٥
sesunggunya (Saqar itu) adalah salah satu (bencana) yang sangat besar,
Penjelasan Ayat ke-35
نَذِيۡرًا لِّلۡبَشَرِۙ
٣٦
sebagai peringatan bagi manusia,
Penjelasan Ayat ke-36
لِمَنۡ شَآءَ مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّتَقَدَّمَ اَوۡ يَتَاَخَّرَؕ
٣٧
(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
Penjelasan Ayat ke-37
كُلُّ نَفۡسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِيۡنَةٌ
٣٨
Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,
Penjelasan Ayat ke-38
اِلَّاۤ اَصۡحٰبَ الۡيَمِيۡنِۛ
٣٩
kecuali golongan kanan,
Penjelasan Ayat ke-39
فِىۡ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوۡنَۙ
٤٠
berada di dalam surga, mereka saling menanyakan,
Penjelasan Ayat ke-40
عَنِ الۡمُجۡرِمِيۡنَۙ
٤١
tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
Penjelasan Ayat ke-41
مَا سَلَـكَكُمۡ فِىۡ سَقَرَ
٤٢
”Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?”
Penjelasan Ayat ke-42
قَالُوۡا لَمۡ نَكُ مِنَ الۡمُصَلِّيۡنَۙ
٤٣
Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang me-laksanakan shalat,
Penjelasan Ayat ke-43
وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ الۡمِسۡكِيۡنَۙ
٤٤
dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin,
Penjelasan Ayat ke-44
وَكُنَّا نَخُوۡضُ مَعَ الۡخَـآٮِٕضِيۡنَۙ
٤٥
bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya,
Penjelasan Ayat ke-45
وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِۙ
٤٦
dan kami mendustakan hari pembalasan,
Penjelasan Ayat ke-46
حَتّٰٓى اَتٰٮنَا الۡيَقِيۡنُؕ
٤٧
sampai datang kepada kami kematian.”
Penjelasan Ayat ke-47
فَمَا تَنۡفَعُهُمۡ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيۡنَؕ
٤٨
Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat (pertolongan) dari orang-orang yang memberikan syafaat.
Penjelasan Ayat ke-48
فَمَا لَهُمۡ عَنِ التَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِيۡنَۙ
٤٩
Lalu mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?
Penjelasan Ayat ke-49
كَاَنَّهُمۡ حُمُرٌ مُّسۡتَنۡفِرَةٌ
٥٠
seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut,
Penjelasan Ayat ke-50
فَرَّتۡ مِنۡ قَسۡوَرَةٍ
٥١
lari dari singa.
Penjelasan Ayat ke-51
بَلۡ يُرِيۡدُ كُلُّ امۡرِىٴٍ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّؤۡتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً
٥٢
Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran (kitab) yang terbuka.
Penjelasan Ayat ke-52
كَلَّا ؕ بَلۡ لَّا يَخَافُوۡنَ الۡاٰخِرَةَ
٥٣
Tidak! Sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
Penjelasan Ayat ke-53
كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذۡكِرَةٌ
٥٤
Tidak! Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar suatu peringatan.
Penjelasan Ayat ke-54
فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗ
٥٥
Maka barangsiapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
Penjelasan Ayat ke-55
وَمَا يَذۡكُرُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهۡلُ التَّقۡوٰى وَاَهۡلُ الۡمَغۡفِرَةِ
٥٦
Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya (Al-Qur'an) kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan yang berhak memberi ampunan.
Penjelasan Ayat ke-56
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