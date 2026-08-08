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77. QS. Al-Mursalat

(Malaikat-Malaikat yang Diutus)
Makkiyyah - 50 Ayat
وَالۡمُرۡسَلٰتِ عُرۡفًا
١
Demi (malaikat-malaikat) yang diutus untuk membawa kebaikan,
Penjelasan Ayat ke-1
فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا
٢
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
Penjelasan Ayat ke-2
وَّالنّٰشِرٰتِ نَشۡرًا ۙ
٣
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Allah) dengan seluas-luasnya,
Penjelasan Ayat ke-3
فَالۡفٰرِقٰتِ فَرۡقًا
٤
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya,
Penjelasan Ayat ke-4
فَالۡمُلۡقِيٰتِ ذِكۡرًا
٥
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
Penjelasan Ayat ke-5
عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا
٦
untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
Penjelasan Ayat ke-6
اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ
٧
Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
Penjelasan Ayat ke-7
فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡۙ‏
٨
Maka apabila bintang-bintang dihapuskan,
Penjelasan Ayat ke-8
وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡۙ
٩
dan apabila langit terbelah,
Penjelasan Ayat ke-9
وَاِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡۙ‏
١٠
dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu,
Penjelasan Ayat ke-10
وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡؕ
١١
dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
Penjelasan Ayat ke-11
لِاَىِّ يَوۡمٍ اُجِّلَتۡؕ
١٢
(Niscaya dikatakan kepada mereka), “Sampai hari apakah ditangguhkan (azab orang-orang kafir itu)?”
Penjelasan Ayat ke-12
لِيَوۡمِ الۡفَصۡلِ‌ۚ
١٣
Sampai hari keputusan.
Penjelasan Ayat ke-13
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِؕ
١٤
Dan tahukah kamu apakah hari ke-putusan itu?
Penjelasan Ayat ke-14
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ‏
١٥
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-15
اَلَمۡ نُهۡلِكِ الۡاَوَّلِيۡنَؕ‏
١٦
Bukankah telah Kami binasakan orang-orang yang dahulu?
Penjelasan Ayat ke-16
ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ الۡاٰخِرِيۡنَ
١٧
Lalu Kami susulkan (azab Kami terhadap) orang-orang yang datang kemudian.
Penjelasan Ayat ke-17
كَذٰلِكَ نَفۡعَلُ بِالۡمُجۡرِمِيۡنَ
١٨
Demikianlah Kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
Penjelasan Ayat ke-18
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
١٩
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-19
اَلَمۡ نَخۡلُقۡكُّمۡ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِيۡنٍۙ
٢٠
Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (mani),
Penjelasan Ayat ke-20
فَجَعَلۡنٰهُ فِىۡ قَرَارٍ مَّكِيۡنٍۙ
٢١
kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh (rahim),
Penjelasan Ayat ke-21
اِلٰى قَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍۙ‏
٢٢
sampai waktu yang ditentukan,
Penjelasan Ayat ke-22
فَقَدَرۡنَا ۖ فَنِعۡمَ الۡقٰدِرُوۡنَ‏
٢٣
lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan.
Penjelasan Ayat ke-23
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ‏
٢٤
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-24
اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ كِفَاتًا
٢٥
Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul,
Penjelasan Ayat ke-25
اَحۡيَآءً وَّاَمۡوَاتًا
٢٦
bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
Penjelasan Ayat ke-26
وَّجَعَلۡنَا فِيۡهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسۡقَيۡنٰكُمۡ مَّآءً فُرَاتًا
٢٧
Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
Penjelasan Ayat ke-27
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
٢٨
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-28
اِنْطَلِقُوۡۤا اِلٰى مَا كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ‌ۚ
٢٩
(Akan dikatakan), “Pergilah kamu mendapatkan apa (azab) yang dahulu kamu dustakan.
Penjelasan Ayat ke-29
اِنْطَلِقُوۡۤا اِلٰى ظِلٍّ ذِىۡ ثَلٰثِ شُعَبٍۙ
٣٠
Pergilah kamu mendapatkan naungan (asap api neraka) yang mempunyai tiga cabang,
Penjelasan Ayat ke-30
لَّا ظَلِيۡلٍ وَّلَا يُغۡنِىۡ مِنَ اللَّهَبِؕ
٣١
yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.”
Penjelasan Ayat ke-31
اِنَّهَا تَرۡمِىۡ بِشَرَرٍ كَالۡقَصۡرِ‌ۚ‏
٣٢
Sungguh, (neraka) itu menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana,
Penjelasan Ayat ke-32
كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفۡرٌ
٣٣
seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
Penjelasan Ayat ke-33
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ‏
٣٤
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-34
هٰذَا يَوۡمُ لَا يَنۡطِقُوۡنَۙ
٣٥
Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara,
Penjelasan Ayat ke-35
وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَـعۡتَذِرُوۡنَ
٣٦
dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
Penjelasan Ayat ke-36
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
٣٧
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-37
هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ‌ۚ جَمَعۡنٰكُمۡ وَالۡاَوَّلِيۡنَ
٣٨
Inilah hari keputusan; (pada hari ini) Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
Penjelasan Ayat ke-38
فَاِنۡ كَانَ لَـكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ
٣٩
Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah (tipu daya) itu terhadap-Ku.
Penjelasan Ayat ke-39
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
٤٠
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-40
اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّعُيُوۡنٍۙ
٤١
Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (pepohonan surga yang teduh) dan (di sekitar) mata air,
Penjelasan Ayat ke-41
وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَؕ
٤٢
dan buah-buahan yang mereka sukai.
Penjelasan Ayat ke-42
كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيْٓئًا ۢ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ
٤٣
(Katakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.”
Penjelasan Ayat ke-43
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ
٤٤
Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Penjelasan Ayat ke-44
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
٤٥
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-45
كُلُوۡا وَتَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ‏
٤٦
(Katakan kepada orang-orang kafir), “Makan dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) sebentar, sesungguhnya kamu orang-orang durhaka!”
Penjelasan Ayat ke-46
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
٤٧
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Penjelasan Ayat ke-47
وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ
٤٨
Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Rukuklah,” mereka tidak mau rukuk.
Penjelasan Ayat ke-48
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
٤٩
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)!
Penjelasan Ayat ke-49
فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ
٥٠
Maka kepada ajaran manakah (selain Al-Qur'an) ini mereka akan beriman?
Penjelasan Ayat ke-50
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