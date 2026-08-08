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81. QS. At-Takwir

(Menggulung)
Makkiyyah - 29 Ayat
اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ
١
Apabila matahari digulung,
Penjelasan Ayat ke-1
وَاِذَا النُّجُوۡمُ انْكَدَرَتۡ
٢
dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
Penjelasan Ayat ke-2
وَاِذَا الۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ
٣
dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
Penjelasan Ayat ke-3
وَاِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ
٤
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus),
Penjelasan Ayat ke-4
وَاِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ
٥
dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
Penjelasan Ayat ke-5
وَاِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ
٦
dan apabila lautan dipanaskan,
Penjelasan Ayat ke-6
وَاِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ
٧
dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh),
Penjelasan Ayat ke-7
وَاِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ سُٮِٕلَتۡ
٨
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
Penjelasan Ayat ke-8
بِاَىِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ‌ۚ
٩
karena dosa apa dia dibunuh?
Penjelasan Ayat ke-9
وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ
١٠
Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar,
Penjelasan Ayat ke-10
وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتۡ
١١
dan apabila langit dilenyapkan,
Penjelasan Ayat ke-11
وَاِذَا الۡجَحِيۡمُ سُعِّرَتۡ
١٢
dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
Penjelasan Ayat ke-12
وَاِذَا الۡجَـنَّةُ اُزۡلِفَتۡ
١٣
dan apabila surga didekatkan,
Penjelasan Ayat ke-13
عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡؕ
١٤
setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
Penjelasan Ayat ke-14
فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ
١٥
Aku bersumpah demi bintang-bintang,
Penjelasan Ayat ke-15
الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ
١٦
yang beredar dan terbenam,
Penjelasan Ayat ke-16
وَالَّيۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ
١٧
demi malam apabila telah larut,
Penjelasan Ayat ke-17
وَالصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ
١٨
dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing,
Penjelasan Ayat ke-18
اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ
١٩
sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
Penjelasan Ayat ke-19
ذِىۡ قُوَّةٍ عِنۡدَ ذِى الۡعَرۡشِ مَكِيۡنٍ
٢٠
yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki ‘Arsy,
Penjelasan Ayat ke-20
مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍؕ
٢١
yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.
Penjelasan Ayat ke-21
وَ مَا صَاحِبُكُمۡ بِمَجۡنُوۡنٍ‌ۚ‏
٢٢
Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila.
Penjelasan Ayat ke-22
وَلَقَدۡ رَاٰهُ بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ‌ۚ
٢٣
Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang.
Penjelasan Ayat ke-23
وَمَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ بِضَنِيۡنٍ‌ۚ
٢٤
Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib.
Penjelasan Ayat ke-24
وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطٰنٍ رَّجِيۡمٍ
٢٥
Dan (Al-Qur'an) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,
Penjelasan Ayat ke-25
فَاَيۡنَ تَذۡهَبُوۡنَؕ
٢٦
maka ke manakah kamu akan pergi?
Penjelasan Ayat ke-26
اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ
٢٧
(Al-Qur'an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam,
Penjelasan Ayat ke-27
لِمَنۡ شَآءَ مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّسۡتَقِيۡمَؕ
٢٨
(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.
Penjelasan Ayat ke-28
وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ
٢٩
Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-29
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