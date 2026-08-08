Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

91. QS. Asy-Syams

(Matahari)
Makkiyyah - 15 Ayat
وَالشَّمۡسِ وَضُحٰٮهَا
١
Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari,
Penjelasan Ayat ke-1
وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰٮهَا
٢
demi bulan apabila mengiringinya,
Penjelasan Ayat ke-2
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰٮهَا
٣
demi siang apabila menampakkannya,
Penjelasan Ayat ke-3
وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰٮهَا
٤
demi malam apabila menutupinya (gelap gulita),
Penjelasan Ayat ke-4
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰٮهَا
٥
demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan),
Penjelasan Ayat ke-5
وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰٮهَا
٦
demi bumi serta penghamparannya,
Penjelasan Ayat ke-6
وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰٮهَا
٧
demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya,
Penjelasan Ayat ke-7
فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰٮهَا
٨
maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,
Penjelasan Ayat ke-8
قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰٮهَا
٩
sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),
Penjelasan Ayat ke-9
وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰٮهَا
١٠
dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
Penjelasan Ayat ke-10
كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰٮهَآ
١١
(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (zhalim),
Penjelasan Ayat ke-11
اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰٮهَا
١٢
ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
Penjelasan Ayat ke-12
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡيٰهَا
١٣
lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka, “(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya.”
Penjelasan Ayat ke-13
فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۙفَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰٮهَا
١٤
Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah),
Penjelasan Ayat ke-14
وَلَا يَخَافُ عُقۡبٰهَا
١٥
dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.
Penjelasan Ayat ke-15
Back To Up
Advertisement
Advertisement
Advertisement