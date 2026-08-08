91. QS. Asy-Syams
(Matahari)
Makkiyyah - 15 Ayat
وَالشَّمۡسِ وَضُحٰٮهَا
١
Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari,
Penjelasan Ayat ke-1
وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰٮهَا
٢
demi bulan apabila mengiringinya,
Penjelasan Ayat ke-2
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰٮهَا
٣
demi siang apabila menampakkannya,
Penjelasan Ayat ke-3
وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰٮهَا
٤
demi malam apabila menutupinya (gelap gulita),
Penjelasan Ayat ke-4
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰٮهَا
٥
demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan),
Penjelasan Ayat ke-5
وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰٮهَا
٦
demi bumi serta penghamparannya,
Penjelasan Ayat ke-6
وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰٮهَا
٧
demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya,
Penjelasan Ayat ke-7
فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰٮهَا
٨
maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,
Penjelasan Ayat ke-8
قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰٮهَا
٩
sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),
Penjelasan Ayat ke-9
وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰٮهَا
١٠
dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
Penjelasan Ayat ke-10
كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰٮهَآ
١١
(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (zhalim),
Penjelasan Ayat ke-11
اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰٮهَا
١٢
ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
Penjelasan Ayat ke-12
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡيٰهَا
١٣
lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka, “(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya.”
Penjelasan Ayat ke-13
فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۙفَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰٮهَا
١٤
Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah),
Penjelasan Ayat ke-14
وَلَا يَخَافُ عُقۡبٰهَا
١٥
dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.
Penjelasan Ayat ke-15
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