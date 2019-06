View this post on Instagram

Hari ini kami kedatangan tamu-tamu istimewa, tamu-tamu Soleh dan Solehah, putra putri Bapak Presiden ke-6 RI, Bpk SBY dan Almarhumah Ibu @aniyudhoyono , Bpk-Ibu Aulia Pohan dan Bpk-Ibu Hatta Rajasa : mas @agusyudhoyono dan mbak @annisayudhoyono, mas @ibasyudhoyono dan mbak @ruby_26 beserta putra putri mereka. Walaupun masih dalam suasana berduka, para pemimpin muda ini tetap menyempatkan diri untuk sowan dan bersilaturahmi lebaran ketokoh-tokoh yang dituakan. Semoga kita semua dapat mencontoh akhlak yang baik ini. Salam kami untuk Pepo, semoga Beliau diberi ketabahan dalam menjalani hari-hari kedepan tanpa didampingi istri tercinta. Kontribusi Beliau tetap ditunggu oleh bangsa ini. 🙏🏽🙏🏽❤️.