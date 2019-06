KABAR mengejutkan datang dari penyanyi asal Irlandia, Sinead O’Connor. Penyanyi nyentrik yang tenar lewat lagu "Nothing Compares to You" itu kini menjadi seorang mualaf.

Seperti dikutip dari AboutIslam, Senin (17/6/2019), Sinead O’Connor telah berhijab dan mengganti namanya menjadi Shuhada Davitt.

Sinead O'Connor yang sempat mengganti nama resminya menjadi Magda Davitt semulanya menganut agama sebelumnya. Kini, perempuan 51 tahun itu mantap memeluk agama Islam. Dia mengumumkan kabar bahagianya tersebut melalui media sosial Twitter.

"Saya bangga menjadi seorang Muslim. Keputusan ini sangat alami, sebuah kesimpulan dari perjalanan teologi saya. Semua telaah kitab suci mengarah pada Islam," kata O'Connor lewat akun @MagdaDavitt77, dikutip dari laman Irish Post.

Menurut perkiraan internasional 2015, ada 1,8 miliar Muslim di dunia, dengan satu dari empat orang menjadi Muslim, menjadikan Islam agama terbesar ke-2 di dunia.

Sang musisi juga membagikan video dirinya mengumandangkan azan. Pada keterangan video, O'Connor menuliskan bahwa lantunan azan pertamanya itu memuat beberapa kesalahan pengucapan bahasa Arab karena dia merasa sangat emosional.

Padahal, azan yang dia rekam itu sudah dilatih selama 30 kali. Dia pun meminta maaf kepada warganet yang menyimak video. Lewat ciuitan lainnya, O'Connor berbagi cerita bahwa dia mendapatkan hijab pertamanya dari seorang teman di Dublin.

Menurut sebuah studi tahun 2016 oleh Pew Research Center, “0,3% dari pertumbuhan populasi Muslim global dalam periode 2010-2015 adalah karena mualaf, sementara 99,7% dari pertumbuhan populasi Muslim global adalah karena peningkatan alami.

Di negara-negara non-Muslim seperti AS, New York Times memperkirakan bahwa 25% Muslim Amerika adalah mualaf. Di Inggris, sekitar 6.000 orang masuk Islam per tahun.

Menurut Pew Research, 77% dari anggota baru Muslim berasal dari agama Kristen, sedangkan 19% berasal dari ateisme. Di sisi lain, 55% Muslim yang meninggalkan Islam pergi ke ateisme, dan 22% masuk Kristen.

Belum lama ini,Sinead O'Connor sedang menyiapkan mini album yang penjualannya didonasikan untuk pasien kanker. Dalam penggarapan album, dia berkolaborasi dengan Ronnie Wood "Rolling Stones", aktor Irlandia Cillian Murphy, Nick Mason "Pink Floyd", dan penyanyi Imelda May.

(ren)