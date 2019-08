View this post on Instagram

Duh sampai segitunya sih bro bro, mosok lagu padamu negeri kamu bilang musyrik. Pakai dalil yg nggak nyambung pula. Semakin aneh nih pola pikirnya, Jaka sembung naik taxy..... nggak nyambung ya akhiiiiiiii #santrinasionalis #aswaja #ahlussunnahwaljamaah #nahdlatululama #gusmiftah #ponpesoraaji #nkrihargamati #padamunegeri #pancasila

