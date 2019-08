Melalui salat Jumat Allah telah memberikan karunia untuk umat Muslim, khususnya laki-laki yang diwajibkan melaksanakan ibadah setiap hari Jumat.

Salat Jumat adalah pengganti dari salat Dhuzur dan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah baligh dan tidak berhalangan. Hal ini tercantum dalam Alquran dan beberapa hadits.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." (Al Jumu'ah 62:9).

Jumat termasuk hari yang dimuliakan dalam Islam karena di dalamnya terdapat keutamaan dan keistimewaan. Apa saja keutamaan mendatangi masjid pada awal waktu untuk salat Jumat?

1. Datang lebih awal ke masjid untuk salat Jumat mendapatkan pahala besar

Bagi Muslim yang datang ke masjid lebih awal akan mendatangkan pahala yang besar. Dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي كَبْشًا ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

“Jika tiba hari Jum’at, maka para Malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, lalu mereka mencatat orang yang datang lebih awal sebagai yang awal. Perumpamaan orang yang datang paling awal untuk melaksanakan salat Jumat adalah seperti orang yang berkurban unta, kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi, dan yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing, yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam, kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban telur. Maka apabila imam sudah muncul dan duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan mereka dan duduk mendengarkan dzikir (khutbah).” (HR. Ahmad dalam Musnadnya no. 10164)

2. Berjalan menuju salat Jumat lebih awal pahalanya luar biasa

Jika seseorang berjalan menuju salat Jumat lebih awal, maka untuk setiap langkahnya ia mendapatkan pahala puasa dan qiyamulail setahun

Diriwayatkan dari Aus bin Aus radliyallah 'anhu, berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

“Barangsiapa mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal (ke masjid), berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya, dan tidak berbuat lagha (sia-sia), maka dari setiap langkah yang ditempuhnya dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamulail setahun.” (HR. Abu Dawud no. 1077, al-Nasai no. 1364 Ahmad no. 15585. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih al-Jami’, no. 6405).

Hadits ini menjelaskan keutamaan berangkat lebih awal ke masjid untuk salat Jumat menjadi syarat untuk mendapatkan keutamaan pahala salat Jumat dengan sempurna.

Berangkatnya menuju masjid memang disunahkan dengan cara berjalan kaki. Bukan naik motor atau mobil. Oleh karena itu, Imam al Nasai dan al Baihaqi membuat bab khusus dalam kitab mereka dengan judul 'Keutamaan berjalan kaki untuk salat Jumat.'

Oleh karena itu agar mendapatkan pahala yang amat besar dari Allah SWT hendaknya umat Islam segera menuju masjid sebelum waktu salat Jumat tiba.

Jangan menunggu sampai khutbah Jumat yang pertama selesai baru datang ke masjid sebab pahala di awal waktu sungguh luar biasa besarnya.