Andaikan kalian tahu bagaimana perjuangan para pendosa untuk menemukan jalan kembali......... 😭😭😭😭 Nak..... diantara kalian semua yang hadir hari ini di kajian kita, saya yang paling banyak dosa, khilaf dan salah, maafkan saya atas semua kesalahan dan dosa..... Untuk kita para pendosa harapan selalu ada......,. #aswaja #ahlussunnahwaljamaah #nahdlatululama #gusmiftah #ponpesoraaji #pencarituhan #boshejogja

A post shared by Gus Miftah (@gusmiftah) on Aug 29, 2019 at 3:26am PDT