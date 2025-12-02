Berikut Cara Cek Nomor Porsi Haji 2026

JAKARTA - Bagi umat Islam Indonesia yang telah mendaftar haji dan ingin mengetahui jadwal keberangkatan, mengecek nomor porsi haji menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyediakan berbagai layanan digital untuk memudahkan calon jemaah mendapatkan informasi terkait estimasi keberangkatan haji 2026.

Berikut adalah panduan lengkap untuk mengecek nomor porsi haji Anda.

Apa Itu Nomor Porsi Haji?

Nomor porsi haji adalah kode unik berupa 10 digit angka yang diberikan kepada calon jemaah haji setelah melakukan pendaftaran resmi dan menyetorkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di bank penerima setoran haji yang ditunjuk pemerintah. Nomor porsi ini berfungsi sebagai identitas pendaftaran dan kunci utama untuk mengetahui perkiraan tahun keberangkatan ke Tanah Suci.

Nomor porsi akan tertera di Bukti Setoran Awal Biaya Haji yang diterbitkan oleh bank penerima setoran. Sangat penting untuk menyimpan nomor ini dengan baik karena akan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mengecek estimasi keberangkatan, daftar tunggu, pelunasan, hingga status pembatalan.

Cara Cek Nomor Porsi Haji

Melalui Situs Resmi Kemenhaj

Cara paling mudah dan umum untuk mengecek nomor porsi haji adalah melalui situs resmi Kementerian Haji dan Umrah. Berikut langkah-langkahnya: