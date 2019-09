KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj masuk dalam daftar 500 muslim berpengaruh di dunia. Namanya tercacat di posisi 20, di atas umat muslim lain yang terkenal macam pesepakbola Mohammed Salah yang menempati posisi 46.

Nama Said Aqil sejatinya bukan kali pertama masuk daftar 500 muslim berpengaruh di dunia. Ia sudah masuk dalam jajaran ini sejak 2016, yang kala itu menempati posisi ke-18. Lalu pada 2017 ia berada di posisi 20 dan pada 2018 di peringkat 22.

List 500 muslim berpengaruh di dunia ini diterangkan dalam buku "The Muslim 500" terbitan Jordan National Library. Buku ini terbit sekali setahun dan secara khusus mengeluarkan nama-nama muslim yang berpengaruh di dunia.

Dalam buku itu, dikatakan Said Aqil adalah sosok luar biasa yang mampu mengelola 30 juta umat Muslim Nahdlatul Ulama. Prestasi ini tentu tak dapat dibilang sepele, terlebih ketika Anda mengelola kelompok yang bernaung dalam keagamaan. Di buku itu juga dijelaskan, NU dianggap berhasil menerapkan konsep Ahlisunnah wal Jamaah yang bersumber dari Alquran dan keteladanan Rasulullah SAW.

Dikatakan juga bahwa Said Aqil merupakan pemimpin yang berhasil mengomandoi suatu organisasi solid yang memiliki banyak cabang, baik di dalam mau pun di luar negeri. Dengan organisasi yang masif, Said dipercaya mampu memberikan pengaruh besar terhadap ajaran NU.

Sebagai implementasi ajaran, NU dianggap banyak memberikan kontrobusi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, menegakkan reformasi pendidikan, hingga memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Ada kutipan menarik dari Said Aqil yang disematkan di dalam buku 500 Muslim Berpengaruh di Dunia ini. Seperti ini bunyinya;

"Indonesian Islam is not Arabic Islam; it does not have to wear a robe, it does not have to wear a turban... The most important this is the substance, that is the morality of Islam - robe, trousers, sarongs, no matter that."

"Islam Indonesia bukan Islam Arab; ia tidak harus memakai jubah, tidak harus memakai turban ... Yang terpenting adalah substansi, yaitu moralitas Islam - jubah, celana panjang, sarung, tidak penting itu."

Sementara itu, selain Said Aqil Siradj, tokoh Indonesia lainnya yang tercacat masuk dalam 500 muslim berpengaruh di dunia ialah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempati posisi ke-16.

Kemudian ada juga nama lain, di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nasir; Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand, KH Yahya Cholil Staquf; Ketua Umum MUI non-aktif, KH Ma'ruf Amin; Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin; hingga Panglima Besar Banser NU, Habib Lutfi bin Yahya.

Para tokoh tersebut dianggap memiliki andil besar dalam memperjuangkan Islam sebagai agama yang rahamatanlilalamin, dengan pengaruh, sikap, dan karyanya.