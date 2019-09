KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (Ketum GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) beserta jajarannya berkunjung ke Vatikan, Italia. Lalu ada apa gerangan sehingga pengurus GP Ansor berkunjung ke sana?

Dilansir dari NU Online, para pengurus GP Ansor tersebut dikabarkan bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Gus Yaqut di sana berbincang dengan Santo Petrus Vatikan.

"Rabu pagi tadi, 25 September 2019, rombongan kami berkesempatan menghadiri Audiensi Umum di lapangan Santo Petrus Vatikan," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menegaskan bahwa kehadirannya menemui Paus Fransiskus adalah untuk mendukung Dokumen Human Fraternity for World Peace and Living Together yang disepakati Paus Fransiskus dengan Syekh Al-Azhar Ahmad Al-Thayeb beberapa waktu lalu.

"Kami membawa misi mendukung dokumen Human Fraternity for World Peace and Living Together yang didengungkan Paus Fransiskus dengan Grand Syekh Al-Azhar. Sekaligus menyampaikan dokumen GP Ansor Declaration on Humanitarian Islam,” sambungnya.

Dalam kesempatan bertemu langsung dengan Paus Fransiskus usai Audiensi Umum, Gus Yaqut menyampaikan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia di mana GP Ansor turut berkontribusi memeliharanya. Termasuk dalam menjaga kegiatan keagamaan Umat Katolik di Indonesia.

Paus Fransiskus dalam pesan singkatnya kepada GP Ansor menyampaikan agar umat beragama selalu menjaga persaudaraan. “Saya doakan Anda. Anda doakan saya. Kita bersaudara. I pray for you and you pray for me. We are brothers,” ucap Gus Yaqut menirukan Paus Fransiskus.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Paus Fransiskus dan Grand Syekh Al-Azhar, Mesir, Ahmad Muhammad Ahmad Al-Thayyeb telah menandatangani dokumen bersejarah, yaitu Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. Dokumen itu dideklarasikan dalam sebuah Pertemuan Persaudaraan Kemanusiaan di Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/2/2019). Dokumen tersebut mendorong seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama dalam menyebarkan budaya toleransi, mencegah pertumpahan darah, dan menghentikan peperangan.