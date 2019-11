Gus Dur adalah Presiden RI yang paling lucu. Ia mempunyai segudang kisah humor yang selalu dikenang oleh para pecintanya.

Suatu ketika Gus Dur berkisah tentang orang Madura yang ada di Australia. Ketika itu Gus Dur berkunjung ke Australia, dia bertemu sekumpulan orang Madura.

Seperti diketahui, orang-orang Madura ada di mana-mana, tidak cuma di dalam negeri. Di luar negeri juga banyak orang Madura.

Dilansir dari Gusdur.net, setelah beberapa saat berbincang-bincang dengan mereka, akhirnya Gus Dur mengerti bahwa sebagian orang Madura yang ada di sana sudah belasan tahun tinggal di sana.

Gus Dur yakin pasti orang-orang Madura itu sudah fasih berbahasa Inggris. Lalu Gus Dur pun bertanya kapan di antara mereka ada yang akan kembali ke tanah airnya, Indonesia.

Gus Dur: "When will you come back to Indonesia?"

Orang Madura: "Yes, muntak sande, yes mande, Gus."

Gus Dur: Bahasa Indonesianya?

Orang Madura: "Ya kalo enggak minggu, ya senin, Gus?'

Gus Dur: ............................??