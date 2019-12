Keluarga Gen Halilintar cukup menyita perhatian netizen. Salah satu kekompakkan yang mereka perlihatkan bisa disaksikan di lagu 'Ziggy Zagga'. Semua beraksi dan menunjukan performa yang menarik.

Lagu tersebut pun bisa dikatakan viral. Dalam video tersebut, Anda bisa lihat kalau setiap anggota keluarga Gen Halilintar itu bisa nyanyi dan menari.

Tapi, siapa sangka kalau musik yang dibuat Gen Halilintar ini menginspirasi beberapa santri di Gontor. Ya, mereka adalah para santri dari Pesantren Darul Qiyam dan mereka coba menyanyikan ulang lagu tersebut dengan lirik yang diubah.

Dalam lagu versi para santri ini, judul berubah menjadi 'Dzikir Zakat' dan tentunya dengan maksud berdakwah mengenai Islam. Lantas, bagaimana aksi para santri ini dalam bernyanyi?

Sekelompok santri pria awalnya menggunakan pakaian formal sambil menyemburkan uap warna warni. Kemudian, dilanjutkan dengan aksi para santri bernyanyi dengan lirik dakwah yang menyentuh kalbu.

Berikut lirik lagu Dzikir Zakat yang dibawakan santri Gontor:

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat, welcome to our family

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat, hope you have fun

Sepatu coklat celana hitam kemeja putih

Bawa Quran atas peci ikuti gayamu sendiri

Ledek ledek jangan meledek badai topan, no worry

Atau keluarga santri Gontor, you can call us whatever

We are santri family

Tak pernah repotkan orangtua

Bekerja mandiri dan berusaha

Rusuh berisik, maklumi kami

Berantem kami nggak kenal

Seringnya kami baca Quran

Orang rebutan rendang, kami rebutan kentang

Coba cek tujuan yang ada di dalam hidupmu

(sudahkah benar semua?)

Kalau nggak merasa coba cek amal dan ibadahmu

(Everyday is good day)

Salat lima waktu, sering ditinggalkan

zakat puasa baca Quran sering kau lalaikan

Sekaranglah... Mulai berubah

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat, welcome to our family

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat, hope you have fun

Memang berbagai cobaannya lama

Tapi bukan berarti mengeluhnya lama

Yang kesatu percaya lah dirinya

Satu lagi doalah tiap malam hari

Oh My God terima kasih atas segala nikmat ini

Selalu kau anugrahi kepada diri ini

Kesuksesan tanpa diridoi apa jadinya

We need You

Coba cek tujuan yang ada dalam hidupmu

Sudahkah benar semua

Kalo nggak merasa coba cek amal dan ibadahmu

Every day is good day

Salat lima waktu sering ditinggalkan

Zakat puasa, baca Quran sering kau lalaikan

Sekaranglah mulai berubah

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat, welcome to our family

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat hope you have fun

Kami santri biasa belum mencapai asa

Belum sampai garis lurus, masih belajar

Ooo... Tuhan jagalah bangsa negri ini

Agar bisa terus satu misi Alloh

My country is my team Boom

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat, welcome to our family

Dzikir zakat, salat puasa

Dzikir dan zakat hope you have fun

Video buatan santri Gontor ini dibagikan di channel Youtube 'gontortv milenial' yang sudah ditonton sebanyak 36 jutaan netizen. Jumlah likes yang diterima sekitar 786 ribuan dan 23 ribuan lainnya tidak menyukai video ini. Selain itu video serupa juga diunggah sejumlah akun instagram, contohnya akun @info_kukar, @abaiquni, dan @adhieharyono.

Selain lagu dan liriknya yang keren, Anda bisa lihat juga bagaimana para santri ini niat sekali dalam berpenampilan. Konsep videonya pun menarik karena tidak hanya berada di satu lokasi, tetapi di banyak tempat. Ya, bisa dibilang video ini digarap secara profesional.

So, bagaimana menurut Anda video ini? (DRM)