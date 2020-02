View this post on Instagram

Abah Yai Sholah bukanlah sosok yang hanya memberikan pengajaran dengan omongan saja, beliau memberi contoh dan tindakan langsung untuk ditiru para santrinya Video ini adalah kenangan saat beliau dengan tanpa rasa tinggi hati, mengambil sampah yang kebetulan tidak diletakkan pada tempatnya . . . Selamat Jalan Kiai, Semoga disana kau ditempatkan di tempat mulia di sisiNya bersama para leluhurmu . . . #tebuirengpilu #tebuirengberduka #tebuirengduka #selamatjalan #selamatjalankiai #kiaisholah #gussholah #khsalahuddinwahid #tebuireng #pesantrentebuireng