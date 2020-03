View this post on Instagram

Selayaknya kita hormati para ulama yang berkompeten, memiliki ilmu yang luas serta bertanggung jawab untuk menjaga akidah, amalan dan keselamatan ummat Kita yang serba terbatas ilmu, iman dan amal... seyogyanya menempatkan diri dengan tepat dalam menyikapi situasi berat seperti ini Masjid tak ditutup dan dikosongkan melainkan menghindari kerumunan yang bisa menularkan Menghilangkan penyebab kemudharatan lebih utama dari hal yang mendatangkan mashlahat