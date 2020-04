View this post on Instagram

Sya'ban Berkah Corona " Semua datang dari Allah dan begitu sebaliknya tak terkecuali virus covid19.. ada positif dan ada negatifnya, utamakan berfikir positif dalam mengahadapi virus yang melanda dunia ini.. positifnya adalah masih bisa berkumpul dengan keluarga, bermain dengan anak yang kadang setiap saat tidak kita miliki.. maka tetaplah berfikir dan bersikap positif sisanya serahkan pada Allah selain tetap menjaga pola hidup bersih nan sehat.. Semoga kita terjaga dari semua marabahaya yang menghadang ...Amin3x #gusmuwafiqchannel #gusmuwafiq #NU #kumpulkeluarga #berkahsyaban #covid19 #lawancorona