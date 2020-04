View this post on Instagram

Innalillah wa innailaihi rooji'un Telah meninggal Dunia Nyai HJ.YUHANIDZ NOERSALIM (IBUNDA GUS BAHA DAN GUS UMAM) wafat : Rabu, 15 April 2020 Jenazah disemayamkan Jam 14.00 WIB dihalaman Pondok Pesantren Al Qur'an Ds. Narukan Kec. Kragan Semoga amal ibadah Al Marhumah diterima oleh Allah SWT, Husnul Khotimah serta keluarga yang ditinggalkan agar tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini. Aamiin...