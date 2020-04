View this post on Instagram

Semoga Alloh melindungi kita dari penyakit lahir bathin. Namun bila takdirnya sakit, semoga banyak hikmah yang didapat Pertama, sakit bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, “Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dan api neraka.” (HR al-Bazzar) . Kedua, sakit bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, “Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya.” . . Ketiga, sakit bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang jika dia bersabar. Rasulullah Saw bersabda: “Sungguh semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapapt kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya, dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya.” (HR Muslim) . Keempat, sakit bisa membuat kita kembali dan senantiasa mengingat Alloh. Kesusahan dan ujian memudahkan kita ingat Aloh. Sementara saat diberikan kebahagiaan, kita sering lalai. Alloh SWT telah berfirman: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus (para Rasul) kepada umat-umat sebelummu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Alloh) dengan tunduk merendahkan diri.” (QS al-An’am: 42) . Kelima, silakan sahabatku lengkapi hikmah lainnya yaa