Assalamualaikum... selamat pagi anaknya Dada dan Mommy ciptaan dan titipan Allah Azza wa Jalla, Bismillah hari ini kita ikhtiar lagi yaa nak, ke dokter kenalan sama dokter SPog lg ... ingat2 pesan kami yg selalu kami tekankan yaa syg ... dari Firman Allah ... ⬇️⬇️⬇️ ⏺ Holy Quran 31:13 ------------------ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". ⏺ Holy Quran 31:17 ------------------ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Nanti InsyaAllah kalau lahir dgn sehat dan selamat kita ngobrol2 lg yaa nak ttg indahnya Firman-Firman Allah yaa sygku ... Bismillah anaknya mommy dada sehat kuat nii lahir di tengah pandemic seperti ini... banyak yg doain bnyk yg sayang, sdh bnyk yg nungguin.. yg kuat yaa anakku 💋💋💋 ada mommy sama dada selalu , ada nana kakek dan neneknya jg keluarga besar syg... yg jauh lebih penting lagi ada Allah selalu yg jagain baby, merawat baby selama ini di dlm kandungan mommy, di ksh kesehatan tanpa kurang apapun, di siapkan rezekinya pdhl baby blm bisa sujud sama Allah, blm bs berdoa minta rezeki, kesehatan dan keselamatan tapi Allah jaga dan Allah siapin itu semua buat kmu syg... inget itu baik2 yaa nak ... Bismillah ... we love you ! ❤️ Nb : Aaamiin kan yaa teman2... terima ksh sebelumnya doanya untk baby, saya dan keluarga 🙏🏻 #Bismillah #Allahukabar #Subhanallah #36weekspregnant #pray #pandemic #April #2020