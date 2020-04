View this post on Instagram

. Tadi streaming dengan jamaah Terengganu Malaysia. Tetiba sahabat lama berkirim gambar. Idul Fitri di Mesir tahun 2000. Poto dari kanan bawah: 1. Ust A Hady (Sekarang wakil mufti Terengganu) 2. Ust Agus Salim (Kudus) 3. Uas 4. Ust Muhammad (Dari Pulau Madura, sekarang di Riyadh) 5. Ust Sulhan Batubara di Kisaran Sumut. Tengah dari kanan: 1. Ust Reza (Anggota dewan Demokrat) 2. Dr Zaky (Lombok) 3. Ust Dahrizal Dahlan ( Travel haji umroh khairul umam Jambi) 4. KH. DR. Muhammad Afifuddin Dimyathi (Pengasuh Ponpes Tahfizhul Qur'an Darul Ulum Jombang). Baris atas dari kanan: 1. Ust Marsun 2. Ust Yu (yg mengirim gambar ini) 3. Ust Kamaruzzaman (Ketiganya sahabat kami dari Malaysia) اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى Ya Allah pertemukan kami kembali dalam surga-Mu bersama Rasulullah SAW امين