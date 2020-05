View this post on Instagram

Adakah hikmah dari himbauan untuk beribadah dirumah? Salah satu hikmah nya adalah mampu tidak kita mempertahankan kwalitas ibadah kita ketika sendiri sebaik ketika kita ibadah dihadapan orang lain? Menjaga semangat ibadah baik ketika sendiri maupun ketika bersama orang lain.