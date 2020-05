Enam YouTuber asal Arab berupaya memecahkan Guinness World Record bertema Ramadhan pada Selasa 19 Mei 2020. Mereka mengadakan acara buka puasa bersama secara virtual dari rumah masing-masing.

Para youtuber ini pun mengajak anggota masyarakat, penggemar, teman dan keluarga untuk bergabung secara online demi mematuhi pembatasan jarak sosial akibat pandemi Covid-19.

Para pembuat konten seperti Mohamed Moshaya, Noor Stars, The Saudi Reporters, Anasala Family, Asrar Aref dan Omar Hussein akan menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama ini. Acara digital ini diterbitkan dalam Bahasa Inggris Rekor Dunia Guinness baru untuk "Most Views for an Iftar YouTube Livestream Global".

Tayangan buka puasa bersama ini akan berlangsung di saluran akun YouTube Moshaya yang menawarkan 16,6 juta pengikut. Kegiatan ini akan dimulai pukul 18.00 dan berlanjut selama satu jam.

“Ramadhan biasanya adalah waktu di mana teman dan keluarga berkumpul di masjid dan rumah untuk berbuka puasa dan berdoa bersama. Namun, dengan pandemi global, Ramadhan tahun ini terasa sangat berbeda, itulah sebabnya saya memutuskan untuk meminta beberapa teman saya di komunitas YouTube untuk berkumpul dan mengubah momen isolasi ini menjadi perayaan, ”kata Moshaya.

Reporter Saudi, yang terdiri dari saudara kembar Abdul Aziz dan Abdullah Bakir, mengatakan bahwa acara ini adalah tentang kebersamaan. "YouTube selalu mendukung kami menanamkan rasa kebersamaan dalam diri kami, dan kami sangat senang menjadi bagian dari upaya untuk memecahkan rekor dunia untuk buka puasa virtual terbesar!" kata saudara-saudara.

“Sebagai The Saudi Reporters, kami selalu suka membuat sejarah dan mencapai tujuan yang mustahil, jadi kami sangat senang dan merasa terhormat menjadi bagian dari pengalaman ini. Dan sebagai pembuat konten dan YouTuber kami suka menghibur orang, dan terutama di masa-masa sulit ini, kami merasa tugas kami untuk melakukan apa pun yang kami bisa untuk membantu orang melewati pandemi ini bahkan dengan sesuatu yang sekecil senyum di wajah orang, " ujarnya.

