Ratusan ribu jamaah calon haji Indonesia tahun ini terpaksa ditunda keberangkatannya karena Pandemi Covid 19 Manusia tidak bisa memaksakan kehendak, karena Allah yang menentukan takdir. Jangan ada sedikitpun lintasan hati berburuk sangka Kita harus bisa berbaik sangka menyikapinya, Sahabatku . . ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ Follow Instagram @umrohmqtravel untuk update info terkini dan detail info haji & umroh bersama Aa Gym -admin- #mqtravel #batalhaji2020 #aagym #tauhiid #rahmatanlilalamin