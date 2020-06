PENYANYI asal Inggris Adele nampak mereka ulang memori perjalanan dirinya di akhir pekan dengan menyaksikan kembali penampilannya di Festival Musik Glastonbury pada tahun 2016 silam.

Pemilik suara merdu berusia 32 tahun ini membagikan sebuah potret dirinya di Instagram yang nampak buram, menampilkan dirinya yang sedang bergerak indah mengikuti gerak pada penampilannya yang terpampang di layar televisi, dengan mengenakan kaftan yang sama saat dipakai pada pertunjukkan musik tersebut.

Adele yang memakai kaftan Chloe yang berhiaskan banyak payet unik itu akan membuat tampilannya tak bisa diabaikan begitu saja. Dilansir dari Arabnews, Senin (29/6/2020), kaftan tersebut dirancang oleh sebuah rumah mode Paris.

Sang desainer, Clare Waight Keller, merupakan orang yang sama yang telah merancang gaun pernikahan Meghan Markle. Sentuhan glamour memang menjadi identitas karyanya, sama seperti baju yang dikenakan Adele pada empat tahun lalu.

Sontak para penggemar Adele seakan terpana dengan keindahan kaftan bersulam rumit tersebut. Pasalnya, diketahui proses pembuatannya itu membutuhkan waktu hingga 200 jam.

Meski baju hijau tua berbahan georgette sutra itu digadang-gadangkan mirip gaun pengantin tradisional yang terkenal di Oasis Mesir Siwa, Weight Keller mengaku bahwa desain rancangannya tersebut terinspirasi dari gaya busana era 60-an hingga 70-an.

“Saya tumbuh di era itu dan saya pikir ini adalah sesuatu hal yang masih memiliki pengaruh besar dalam dunia mode, sehingga perlu dimasukkan kesan tersebut kedalamnya. Ini adalah sebuah karya yang berpadu sempurna dengan strategi gaya khas Paul untuk penyanyi lagu Someone Like You itu," kata desainer tersebut dalam wawancara suatu sumber.

Seorang rapper asal Inggris, Skepta, yang dikabarkan mengencani penyanyi lagu "Hello" ini menunjukkan bahwa dialah yang telah membagikan foto dengan komentar dari akunnya sendiri. “Finally got your Instagram password lol,” tulisnya. Merespons perkataan Skepta, Adele menanggapinya dengan emoji dengan mata berkedip dan simbol hati, yang semakin memperkuat dugaan adanya jalinan cinta di antara mereka. Sebagaimana direncanakan, akhir pekan ini seharusnya menjadi tanggal pelaksanaan Festival Glastonbury 2020. Namun, nyatanya acara tersebut harus dibatalkan karena merebaknya pandemi Covid-19. Paul McCartney, Taylor Swift dan Kendrick Lamar diketahui telah ditetapkan sebagai bintang utama dari festival tersebut.

