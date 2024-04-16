Mengenal Kupiah Meukutop, Peci Khas Aceh yang Laris Manis Dibeli saat Ramadhan hingga Lebaran

Kupiah meukutop peci khas Aceh yang banyak dibeli saat Ramadhan serta Lebaran. (Foto: Istimewa/Antara)

MARI mengenal lebih dalam kupiah meukutop. Ini merupakan peci khas Aceh saat laris manis dibeli saat bulan Ramadhan. Bahkan, ada warga yang sudah ramai membelinya sejak tiga hari menjelang puasa Ramadhan.

"Iya peci kupiah meukutop ini ramai yang membeli sejak tiga hari sebelum puasa," kata salah seorang pedagang peci di Banda Aceh bernama Mansur beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Ini Hukumnya Puasa Syawal Dikerjakan Tidak secara Berurutan

Ia mengatakan harga kupiah meukutop pun cukup terjangkau. Mansur membanderol satu peci khas Aceh ini Rp45.000–Rp50.000.

Jika pada hari biasa dirinya biasa memperoleh pendapatan Rp1 juta, namun saat Ramadhan bisa naik hingga dua kali lipat.

"Menjelang hari raya Lebaran juga meningkat," ungkapnya.

Selain kupiah meukutop, peci berwarna hitam polos dan berlogo rencong Aceh juga menjadi incaran pembeli saat Ramadhan.

Sementara pemerhati sejarah dan budaya Aceh, Tarmizi A Hamid, mengatakan pada kupiah meukutop melekat identitas provinsi berjuluk Tanah Rencong. Maka itu, siapa saja yang memakainya harus menjaga kebudayaan Aceh.

"Sudah melekat identitas Aceh pada peci itu. Ketika kita memakainya, maka yang harus menjaga nilai keacehan," ujarnya.