Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Mengenal Kupiah Meukutop, Peci Khas Aceh yang Laris Manis Dibeli saat Ramadhan hingga Lebaran

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |13:06 WIB
Mengenal Kupiah Meukutop, Peci Khas Aceh yang Laris Manis Dibeli saat Ramadhan hingga Lebaran
Kupiah meukutop peci khas Aceh yang banyak dibeli saat Ramadhan serta Lebaran. (Foto: Istimewa/Antara)
A
A
A

MARI mengenal lebih dalam kupiah meukutop. Ini merupakan peci khas Aceh saat laris manis dibeli saat bulan Ramadhan. Bahkan, ada warga yang sudah ramai membelinya sejak tiga hari menjelang puasa Ramadhan. 

"Iya peci kupiah meukutop ini ramai yang membeli sejak tiga hari sebelum puasa," kata salah seorang pedagang peci di Banda Aceh bernama Mansur beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan harga kupiah meukutop pun cukup terjangkau. Mansur membanderol satu peci khas Aceh ini Rp45.000–Rp50.000.

Jika pada hari biasa dirinya biasa memperoleh pendapatan Rp1 juta, namun saat Ramadhan bisa naik hingga dua kali lipat. 

Kupiah meukutop khas Aceh. (Foto: Istimewa/Antara)

"Menjelang hari raya Lebaran juga meningkat," ungkapnya.

Selain kupiah meukutop, peci berwarna hitam polos dan berlogo rencong Aceh juga menjadi incaran pembeli saat Ramadhan.

Sementara pemerhati sejarah dan budaya Aceh, Tarmizi A Hamid, mengatakan pada kupiah meukutop melekat identitas provinsi berjuluk Tanah Rencong. Maka itu, siapa saja yang memakainya harus menjaga kebudayaan Aceh.

"Sudah melekat identitas Aceh pada peci itu. Ketika kita memakainya, maka yang harus menjaga nilai keacehan," ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/22/614/2444441/anak-muda-lebih-suka-sholat-pakai-sarung-atau-celana-panjang-ini-faktanya-hVUPMRYT0h.jpg
Anak Muda Lebih Suka Sholat Pakai Sarung atau Celana Panjang? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/22/614/2444313/gaya-ganteng-syari-arya-saloka-pakai-jubah-gamis-bikin-netizen-histeris-cakepnya-suami-orang-MsMgKJ0NWN.jpg
Gaya Ganteng Syari Arya Saloka Pakai Jubah Gamis Bikin Netizen Histeris: Cakepnya Suami Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/14/614/2440528/mantap-hijrah-intip-potret-syari-arie-untung-baju-kurta-hingga-koko-modern-lou5vutD42.jpg
Mantap Hijrah, Intip Potret Syari Arie Untung: Baju Kurta hingga Koko Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/13/614/2439835/5-potret-ganteng-syari-andi-arsyil-stylish-dan-religius-banget-GbycFrUndM.jpg
5 Potret Ganteng Syari Andi Arsyil, Stylish dan Religius Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/29/614/2432616/deretan-gaya-ganteng-syari-uki-kautsar-eks-noah-gagah-dan-modis-banget-7c8OGcaNYl.jpg
Deretan Gaya Ganteng Syari Uki Kautsar Eks Noah, Gagah dan Modis Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/26/614/2431262/yuk-ketahui-4-jenis-peci-yang-eksis-di-indonesia-a914Qj1ZlX.jpg
Yuk Ketahui, 4 Jenis Peci yang Eksis di Indonesia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement