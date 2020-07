SETELAH menikah dengan Sandy Nasution pada November 2019, fashion designer Dian Pelangi memilih bulan madu di Yordania. Keduanya mengunjungi situs religi Gua Ashabul Kahfi dan makan Nabi Syuaib.

Ini bulan madu kedua Dian Pelangi, karena yang pertama dilakukan usai menikah dengan Tito Haris Prasetyo. Tapi, bahtera rumah tangga Dian dengan Tito retak. Keduanya bercerai. Dian kemudian nikah dengan Sandy setelah tiga tahun menjanda.

Melalui akun Instagram @dianpelangi, Dian membagikan momentum berkunjung ke Yordania bersama Sandy. Dian terlihat tetap fashionable saat travelling ke situs bersejarah.

Berikut beberapa dokumentasi yang diunggah oleh Dian Pelangi melalui akun pribadinya:

1. Terlihat Mesra





Dian menulis “Throwback to 23 December 2019, Welcome back to our traveling series! Setelah Bali, kita udah rencanain mau umrah tepat pas pergantian tahun 2019 ke 2020, mumpung libur. Waktu itu iseng aja kita ngobrol berdua, “Seru kali ya kalau sebelum ke Madinah dan Makkah, kita ke Al-Aqsha dulu..” but it was just our imagination. Yang penting umrah nya dulu deh. Karena kita juga udah ada rencana mau traveling lagi after umrah”. Walaupun begitu mereka tetap terlihat mesra di foto dengan menggunakan outfit hitam.

2. Serba Hitam





Dian Pelangi melihat Gua Ashabul Kahfi di Yordania. “First stop in Amman : Gua Ashabul Kahfi. Cave of The Seven Sleepers, As mentioned in the Al-Qur’an, Surah Al-Kahfi. Pasti udah pada tau ya cerita tentang 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun didalam gua karena bersembunyi dari kekejaman Raja Decyanus untuk mempertahankan keimanan mereka. MasyAllah. Sebenarnya ada beberapa tempat yang diyakini sebagai gua Ashabul Kahfi, salah satunya di Yordania ini,” tulis Dian.

3. Mengunjungi Makam Nabi





Dian Pelangi mengunjungi Masjid Makam Nabi Syu’aib Alaihissalaam beserta suaminya. Terlihat mereka berdua sedang mengabadikan sebuah gambar melalui handphone masing-masing. Seru sekali ya.

