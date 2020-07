JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj hari ini berulang tahun ke 67. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa NU Muchamad Nabil Haroen alias Gus Nabil turut menyampaikan selamat dan mendoakannya.

“Semoga Kiai Said terus sehat, terus mendidik generasi bangsa ini lewat Nahdlatul Ulama, pesantren maupun ruang-ruang lain. Kiai Said menjadi sosok panutan, sedikit tokoh yang berani menyampaikan pendapat dan keteguhan sikap, yang berbeda dengan arus besar opini publik,” kata Gus Nabil kepada Okezone, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, Kiai Said merupakan guru panutan. “Secara pribadi, saya mengawal beliau selama lebih 10 tahun. Akan tetapi, dari garis keluarga, persahabatan antara keluarga Kiai Said dengan ayahanda dan keluarga saya, sudah berlangsung beberapa dekade. Dan, yang mempertemukan saya, keluarga saya dan Kiai Said adalah jalur ilmu, tradisi mengaji ala santri,” ujarnya.

“Nah, sampai sekarang dan nanti, saya menganggap Kiai Said merupakan mentor, guru, partner diskusi, sekaligus yang selalu membentuk saya dalam doa-doa beliau,” lanjut anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini.

Kiai Said Aqil Siroj, tambah Gus Nabil, merupakan sosok sangat teguh dalam prinsip. “Beliau dengan gigih membela apa yang diyakininya, meskipun arus besar publik bersuara sebaliknya. Kiai Said berani bersuara meyakini pendapatnya, untuk memperjuangkan Islam, menjaga ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyyah, sekaligus membela toleransi dalam bernegara.”

Meski pendapat Kiai Said terkadang sering berseberangan dengan pendapat publik, Nabil melihat pada beberapa waktu atau tahun kemudian, pendapat Kiai Said yang dulunya dianggap kontroversial, justru menemukan relevansi, bahkan dianggap kebenaran.

“Inilah ketajaman hati, kejernihan nurani, sekaligus insting kepemimpinan beliau di level nasional, dan bahkan internasional,” katanya.

Nabil menambahkan, “Kiai Said sudah melampaui pujian, tepuk tangan dan juga caci maki kebencian. Dari segenap perhatian, gagasan, dan tindakan Kiai Said sepenuhnya merupakan cinta untuk mendidik generasi bangsa, untuk menjaga Indonesia kita.”

