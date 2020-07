RIEN Wartia Trigina, istri presenter Andre Taulany ini mengunggah sebuah postingan di akun Instagramnya @erintaulany. Ia menulis caption dengan mengutip salah satu riwayat hadits yang menjelaskan tentang dosa memutus hubungan silaturahmi.

Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Tidak ada dosa yang patut dipercepat siksanya di dunia oleh Allah kepada pelakunya, selain itu ia kelak mendapatkan siksaan di akhirat, daripada dosa kezaliman dan memutus tali kekerabatan,"

Hadits yang dikutip oleh Erin adalah riwayat dari al-Bukhâri dalam Adabul Mufrad, no. 29; Tirmidzi, no. 2511; Abu Dawud, no. 4902; al-Hakim, no. 3359, 7289; dll. Dishahihkan oleh Tirmidzi, al-Hâkim, adz-Dzahabi dan al-Albani. Di dalamnya menjelaskan tentang pentingnya hubungan silaturahmi.

Dikutip dari channel YouTube Al-Bahjah TV, KH. Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya mengatakan, bahwa dosa memutus silaturahmi azabnya akan terasa langsung di dunia. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

"Dosa yang disebutkan oleh baginda Nabi tentang hukumannya yang langsung dirasakan di dunia adalah durhaka kepada orangtua, termasuk di antaranya (terkait itu) yakni memutus tali silaturahmi. Sehingga para sahabat Nabi paling tidak mau dekat dengan orang yang memutus tali persaudaraan (dan durhaka kepada orangtua). Jangan dekat-dekat, karena azab akan Allah turunkan kepadanya," ujar Buya Yahya.

Oleh karenanya, umat Islam dianjurkan agar selalu menjaga tali silaturahmi. Salah satunya adalah dengan melakukan jabat tangan, karena akan melunturkan dosa sekaligus memperrat tali silaturahmi.

"Namun, melunturkan dosa-dosa kita tidak harus dengan berjabat tangan, tapi orang yang kita sakiti itu memaafkan," kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Abbas saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

