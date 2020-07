BANYAK sekali sunnah Rasulullah yang dapat diteladani dan dikerjakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling sederhana adalah ketika tidur, seseorang bisa mencontoh kebiasaan Nabi Muhammad saat istirahat.

Selain bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, pola tidur seperti kebiasaan Rasulullah dijamin bikin tubuh lebih sehat dan tenang, jauh dari gangguan mimpi buruk.

Baca juga: Ini Bukti Keajaiban yang Didapat dari Sholat Hajat

“Terdapat tujuh kebiasaan tidur sehat yang dilakukan Rasulullah SAW,” ujar Ketua Program Pendidikan Manhaj Istinbath Fatwa Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah (LDTQN) Ponpes Suryalaya Jakarta, Ustadz Rakhmad Zailani Kiki saat dihubungi Okezone, Selasa (7/7/2020).

Tujuh kebiasaan tidur yang selalu dilakukan Rasulullah sebagai berikut:

1. Posisi Tidur Miring ke Kanan

Tidur Rasulullah menghadap ke kanan, dalam hadist riwayat Al-Bukhari no 247 dan Muslim no 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu.”

2. Meletakkan Tangan di Bawah Pipi

Dari Hudzaifah ibn al-Yaman ra, Nabi berkata: “Apabila Nabi SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya.” (HR. Bukhari).

3. Meniupkan Kedua Tangan dan Membaca Doa

Dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda: “Apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas, lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya.” (HR. Bukhari).

Kebiasaan tidur sehat Rasulullah SAW juga sebelum tidur adalah dengan meniupkan kedua tangan, dan membaca doa lalu mengusapkan ke seluruh badan.

4. Tidak Tidur Sebelum Isya

Hadis dari Abu Barzah ra, ia berkata, “Bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya.” (HR. Bukhari).

5. Tidur pada Awal Malam dan Bangun pada Akhir Malam

Aisyah ra berkata, “Beliau (Rasulullah) tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam kemudian melaksanakan sholat.” (Muttafaq Alaih).

6. Tidur Hanya Beralas Tikar

Abdullah ibn Mas’ud ra berkata, “Rasulullah SAW bisa tidur di atas tikar, dan ketika beliau bangun, tampak bekas guratan tikar pada bahunya. Maka kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami ingin membuatkan kasur untukmu.’ Kata beliau, ‘Apalah artinya dunia ini bagiku? Aku di dunia ini hanyalah laksana seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon, dia beristirahat dan kemudian meninggalkannya.” (HR. At-Tirmidzi)

Baca juga: Hakim Mahkamah Syariah di Aceh Dipukul Palu Usai Putuskan Sidang Cerai

7. Tidak Menyukai Tidur Tengkurap

Kebiasaan tidur sehat ala Rasulullah berikutnya adalah dengan tidak dalam posisi tengkurap. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW melihat seseorang berbaring (tidur) dengan posisi tengkurap, maka beliau pun bersabda, “Ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah.” (HR. Ahmad).

(sal)