MASA muda termasuk yang istimewa. Pada masa inilah fisik manusia masih kuat, pikiran fresh dan semangat yang membara. Maka dari itu masa muda seharusnya dipergunakan untuk hal kebaikan, karena saat di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta’ala akan bertanya untuk apa kita habiskan masa muda kita.

Dalam Alquran Surah Yusuf, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya pada kisah Nabi Yusuf yang merupakan anak muda yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Makanya dibacakan Surah Yusuf jangan cuma buat ganteng dan cantik terus, akhirnya fokusnya ke situ terus. Padahal dalam Surah Yusuf banyak pelajaran, anak muda yang takut kepada Allah, siapa salah satu contohnya, Nabi Yusuf ‘Alaihissalam,” kata penceramah Habib Ali Hasan Al Bahar dalam acara Cahaya Hati Indonesia seperti dikutip dari video Youtube iNews Religi, Kamis (3/9/2020).

Habib Ali Hasan Al Bahar menyampaikan bahwa Nabi Yusuf merupakan anak muda yang menjaga kehormatan dirinya saat digoda oleh majikan perempuannya.

Nabi Yusuf menjaga hubungannya dengan Allah dan tidak ingin diganggu. Karena Nabi Yusuf telah menolak godaan majikan tersebut, beliau harus dipenjara karena difitnah bahwa Nabi Yusuf lah yang ingin berbuat yang tidak baik terhadap majikannya.

“Masuk penjara, ketika masuk penjara Nabi Yusuf masih menjaga ke imanannya dan menjadi teladan,” ujar Habib Ali Hasan Al Bahar.

Hal ini dapat kita contoh betapa Nabi Yusuf sangat menghargai masa mudanya. “Kalau dari muda sudah bisa jaga, Insya Allah. Tapi kalau dari muda sudah lose, udah susah,” lanjut Habib Ali Hasan Al Bahar.

Tak hanya itu, jika membicarakan tentang pemuda maka di dalam Alquran terdapat Surah Al-Kahfi.

“Surah Al-Kahfi tentang anak-anak muda, bagaimana mereka menyelamatkan keimanan mereka. Jangan sampai masa muda tersebut terkotori dan rusak,” tutur Habib Ali Hasan Al Bahar.

Kemudian Habib Ali Hasan Al Bahar pun mengatakan di dalam Alquran juga terdapat mengenai anak muda lainnya, seperti Nabi Ibrahim.

Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam ketika menghancurkan berhala pada saat masih muda. Maka dari itu masa muda sangatlah penting, sebab Allah akan bertanya tentang digunakan untuk apa masa muda kita. Dalam salah satu hadist mengatakan :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

Artinya: “Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.” (HR. at-Tirmidzi no. 2416, ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir jilid 10 hal 8 Hadits no. 9772 dan Hadits ini telah dihasankan oleh Syaikh Albani dalam Silsilah al-AHadits ash-Ashahihah no. 946).

Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di antara dari sekian kelompok adalah anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan (Arsy-Nya) pada hari yang tidak ada naungan (sama sekali) kecuali naungan-Nya: …Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah (ketaatan) kepada Allah”. Habib Ali Hasan Al Bahar juga menyampaikan, “kalau mau jadi kedudukannya seperti malaikat, anak muda yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, anak muda yang meninggalkan syahwatnya untuk mendapatkan keridhoan Allah subhanahu wa ta’ala,” tuturnya.