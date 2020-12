JAKARTA – Media sosial belakangan ini dihebohkan adanya video viral Raffi Ahmad yang menceritakan indahnya keikhlasan.

Dalam video itu, Raffi blakblakan mengungkapkan bahwa ikhlas merupakan kunci dari kesukesannya selama ini. Raffi Ahmad atau biasa dikenal Raffi, seorang aktor dan presenter terkenal di dunia hiburan.

Dia memulai kariernya sejak 2001 hingga saat ini. Dengan kegigihannya, sekarang dia menjadi orang sukses sebagai artis papan atas dengan penghasilan yang fantastis.

“Pesan dari sultan @raffinagita1717 bahwa berbagi itu tidak mengurangi hartamu tapi malah bertambah-tambah. Termasuk ngutangin, tapi pas ditagih masa bodoh,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @mimin_asyiik, Kamis (03/12/2020).

Dalam video yang viral ini, Raffi mengatakan bahwa dirinya sejak kelas 3 SMP memutuskan untuk mencari uang sendiri.

“Akhirnya gue ikutin alur, yang penting niat kita baik. Percaya enggak? Gua zaman dulu, mau ada duit berapapun di kantong gue, kalau ada pengemis atau ada yang minta-minta, gua selalu kasih. Mau ada 20 ribu gua kasih, 10 ribu juga gua kasih seikhlasnya. Tapi,enggak tau kenapa emang Allah balas semuanya,” ujar Raffi.

“Saat gue kemaren, ya Alhamdulillah cukup bisa hidupin semua keluarga, ya bokap gua udah meninggal. Jadi pas bokap gua meninggal, gua dikasih cukup banyak rezeki untuk bisa gantiin bokap gua. Sampe akhirnya, gue kerjaaa terus,” lanjut Raffi dalam video itu.

Video viral ini juga menuai banyak respons dari warganet. Ada beberapa komentar yang dilontarkan warganet terkait video ini. Salah satunya:

@n*gr*hfr*n*t: Sehat selalu ini adalah motivasi untuk kita semua bahwa berbagi itu indah dan pasti Allah ngebales dengan cara yang tidak kita duga2duga… sukses terus aa Raffi.. semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aminn

@sm*l*d*n*s*r*s: Be good,,do good,,and good will following you dear..