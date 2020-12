JAKARTA - Sifat kikir atau pelit menjadi sifat negatif yang dibenci lingkungan sosial. Perilaku seperti ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta.

Menumpuk harta tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya. Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain dan lingkungan sekitarnya, yang penting dia sendiri bahagia, syukur-syukur bisa kaya.

Dalam Istagram Rumasyo, Ustaz Muhammmad Abduh Tuasikal dikutip pada Sabtu (26/12/2020) menjelaskan dampak sifat pelit ini ternyata bisa memperpendek umur.

Selain perkataan Syekh As-Sa'di yang kami cantumkan dalam gambar di atas, ternyata hal ini pernah diteliti melalui sebuah penelitian ilmiah.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan American Journal of Public Health dengan judul "Giving to Others and the Association Between Stress and Mortality", seseorang yang sering membantu orang lain akan mengurangi tingkat stres. Naah berkurangnya tingkat stres pada seseorang inilah yang akan menurunkan risiko kematian dini.

Berbeda dengan orang pelit, orang pelit cenderung kurang bergaul dengan orang lain, sehingga orang pelit akan mudah stres, karena tidak ada orang yang bisa dijadikan teman berbagi masalah.

Kita tahu bahwa sifat pelit adalah salah satu sifat yang tidak disukai banyak orang. Ciri-ciri orang pelit adalah sulit memiliki teman terutama teman akrab. Hal ini karena orang pelit cenderung ingin mengambil keuntungan dari orang lain, sementara mereka tidak mau dirugikan. Sampai-sampai, malaikat pun mendoakan orang yang pelit agar hartanya bangkrut. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010).