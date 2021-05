JAKARTA - Subhanallah, Ifan Seventeen dan Citra Monica akan menikah pada akhir Mei 2021 atau masih dalam bulan Syawal 1442 Hijriah. Pernikahan di bulan Syawal adalah salah satu sunah Rasulullah SAW.

Adpaun dalil sunah menikah di bulan Syawal

‘Aisyah radiallahu ‘anha istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menceritakan,

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: ((وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ))

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan syawal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wassalam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?” (Perawi) berkata, “Aisyah Radiyallahu ‘anhaa dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal” (HR. Muslim).

Ustaz dr. Raehanul Bahraen menjelaskan, sebab Nabi Shalallahu ‘alaihi Wassalam menikahi ‘Aisyah di bulan Syawwal adalah untuk menepis anggapan bahwa menikah di bulan Syawal adalah kesialan dan tidak membawa berkah. Ini adalah keyakinan dan aqidah Arab Jahiliyah. Ini tidak benar, karena yang menentukan beruntung atau rugi hanya Allah Ta’ala.

"Bulan Syawal dianggap bulan sial menikah karena anggapan di bulan Syawwal unta betina yang mengangkat ekornya (syaalat bidzanabiha). Ini adalah tanda unta betina tidak mau dan enggan untuk menikah, sebagai tanda juga menolak unta jantan yang mendekat. Maka para wanita juga menolak untuk dinikahi dan para walipun enggan menikahkan putri mereka. Ini ada anggapan yang salah," kata dia sebagaimana dikutip dari laman Muslimah or id pada Selasa (18/5/2021)

Kembali kepada Ifan Seventeen dan Citra Monica, pernikahan mereka hanya tinggal menghitung hari menuju hari bahagia pernikahan. Mereka pamer pas foto background biru hingga fitting baju pengantin.

Ya, meski sempat diwarnai aksi saling blokir satu sama lain, pasangan ini nyatanya tetap tampil romantis dan kompak jelang hari pernikahan mereka.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ifan Seventeen dan Citra sempat membagikan foto keduanya dengan latar berwarna biru. Foto tersebut nantinya akan menghiasi buku pernikahan mereka, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

"Pada akhirnya yang ngajak foto selfie berdua, akan kalah sama yang ngajak foto pake latar belakang biru #pejuanghalal. Soon to be Mr and Mrs. Ifan," tulis Ifan pada keterangan foto.

Sementara itu melalui akun Youtube channel milik Ifan, Citra Monica sempat memberitahu pihak keluarga yang akan menjadi wali pernikahannya terkait tanggal terakhir fitting jas. Hal tersebut bahkan menjadi patokan bahwa pernikahan Ifan dan Citra akan digelar pada akhir Mei 2021 mendatang.

"Oh iya om tadi dikasih tahu nggak kalau nanti tanggal 25 atau 24 ya, fitting terakhir."

"Nah kan sebutin tanggal nih. Berarti nanti weddingnya dekat-dekat itu dong," timpal Ifan.

Sebagaimana diketahui, ayahanda Citra hingga kini masih diusahakan untuk bisa menghadiri pernikahan putrinya dan vokalis grup Seventeen tersebut. Namun jika berhalangan, saudara kandung dari ayahnya dikabarkan telah siap untuk menjadi wali nikah dari pernikahan Citra dan Ifan.

