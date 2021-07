IMAM Shamsi Ali dalam akun [email protected] memposting sebuah foto yang dilengkapi dengan narasi. Foto itu menggambarkan sel organ tubuh, terutama bagian leher dan kepala. Sementara isi narasinya menuliskan fungsi sel-sel tadi yang begitu menakjubkan.

Isi postingan ini disukai Ustaz Yusuf Mansur serta netizen lainnya. Adapun isi narasi itu bertuliskan bahasa Inggris yakni:

Baca Juga: Pengasuh Ponpes Sunan Pandanaran KH Masykur Muhammad dan Nyai Hj Wiwik Fasihah Mufid Wafat

One hundred trillion cells, and each cell contains bridges, factories, a complex coding system, moderate force managed by 640 muscles, a heart that has been working for decades, day and night, in sleep and wakefulness, without stopping, and without external maintenance,

" So blessed is Allah, the best of creators."

Bila diartikan secara bebas yakni:

Seratus triliun sel, dan setiap sel mengandung jembatan, pabrik, sistem pengkodean yang kompleks, kekuatan moderat yang dikelola oleh 640 otot, jantung yang telah bekerja selama beberapa dekade, siang dan malam, dalam tidur dan terjaga, tanpa henti, dan tanpa pemeliharaan eksternal ,

"Maka terberkatilah Allah, sebaik-baik Pencipta."

Baca Juga: Detox Usus, Pakai Alpukat Campur Madu Plus Bubuk Kopi Diblender Racikan Ustaz Zaidul Akbar

Sementara netizen memberi komentar di antaranya:

@intankandhi: Maasyaa Allaah... Sedemikian detail pengaturan Allaah pada tubuh kita. Itu baru soal "tubuh', belum aspek yg lainnya.

@alfaruqi822: Subhanalloh Walhamdulillah Walaa ilaaha illalloh Walloohu Akbar

@yunii.adkha: Masya Allah ,,, Allahu Akbar

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

(Vitri)