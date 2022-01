SOSOK nabi dan rasul adalah panutan bagi umat Islam. Semuanya menyebarakan ajaran yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul juga menjadi perantara turunnya wahyu dari Allah Ta'ala.

Dikenal ada 25 nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing sosoknya diceritakan dalam ayat-ayat kitab suci Alquran.

Adapun bukti adanya kehadiran para nabi dan rasul juga turut ditemukannya sejumlah benda peninggalan. Ini sesuai dengan berbagai cerita atau riwayat.

Lalu apa saja benda-benda peninggalan para nabi yang ditemukan? Berikut ini 10 di antaranya, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Islam Populer.

1. Tongkat Nabi Musa Alaihissallam

Dalam ayat suci Alquran, Nabi Musa Alaihissallam dikisahkan mampu membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran tentara Firaun yang ingin membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu.

Peristiwa tersebut akhirnya membuat Nabi Musa Alaihissallam dan umatnya berhasil selamat dengan menyeberang dari Laut Merah.

Adapun tongkat Nabi Musa Alaihissallam tersebut diyakini berada dalam sebuah kotak bernama The Ark of the Covenant dan ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta serta kota emas Firaun.

2. Kapal Nabi Nuh Alaihissallam

Sebagai umat Islam, tentu mengetahui kisah mengenai kaum Nabi Nuh Alaihissallam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat ingkar terhadap wahyu-Nya.

Dikisahkan Nabi Nuh Alaihissallam dan sejumlah orang beriman selamat karena diperintahkan membuat kapal raksasa.

Adapun ilmuwan sempat mengungkap penemuan yang menghebohkan yakni sisa-sisa kapal raksasa Nabi Nuh Alaihissallam disebut ditemukan pada ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki.

3. Bangkai roda kereta tempur kerajaan Firaun

Di sekitar Teluk Aqaba di Nuweiba, Laut Merah , ilmuwan Ron Wyatt menemukan bangkai roda kereta tempur yang diyakini menjadi kendaraan tentara Firaun ketika mengejar Nabi Musa Alaihissallam.

Penemuan tersebut diperkuat adanya tulang dan tengkorak manusia di sekitar lokasi. Selain itu, arkeolog tersebut juga menemukan tulang-belulang kuda.

Sederet penemuan itu sempat menghebohkan dunia. Hingga kini para peneliti terus mencari tahu lebih lanjut terkait peradaban Nabi Musa Alaihissallam di sekitar Laut Merah.

4. Tabut perjanjian Nabi Musa Alaihissallam

Saat Nabi Musa Alaihissallam berhasil selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, beliau disebut-sebut bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu berupa Kitab Taurat.

Adapun salah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa Alaihissallam di Goa Yeremia, Israel, sejalan dengan penemuan yang diduga terkait dengan kerajaan Firaun.

5. Kunci-kunci Kakbah

Selanjutnya penemuan yang cukup menghebohkan dunia adalah adanya beberapa peninggalan yang terkait sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Pertama adalah kunci Kakbah yang tersimpan dalam sebuah kantong kain berwarna hijau di dalam bangunan Istana Topkapi, Turki. Adapun replika dari kunci bangunan sakral umat Islam itu juga ditemukan dan disimpan oleh kerajaan Arab Saudi.

6. Istana Nabi Daud Alaihissallam Kerajaan Nabi Daud Alaihissallam diklaim sebagai salah satu yang terkuat yang pernah ada di bumi. Sekelompok arkelolog asal Hebrew University, Yerusalem, Israel, mengklaim telah menemukan dua bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan tersebut diyakini sebagai tempat tinggal Raja David atau dikenal juga sebagai Nabi Daud Alaihissallam. Sang arkeolog mengaku bahwa penemuan istana besar tersebut membutuhkan waktu penggalian selama lebih dari 1 tahun. Baca juga: Hari Kiamat Makin Dekat, Berikut 9 Tanda-Tandanya 7. Cawan peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam Semasa hidupnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menggunakan cawan yang terbuat dari tembaga untuk berbagai hal, mulai minum sampai membasuh wajah. Cawan berbentuk cekung dengan ukuran sedang tersebut berhasil ditemukan dan kini tersimpan di Masjid Heart of Chechnya di Rusia. 8. Jubah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam Jubah berbahan linen, katun, dan sutra berwarna krem milik Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang dihadiahkan kepada Kaa’b bin Zuhair pada tahun 1595 lantas diabadikan di Istana Topkapi, Turki. 9. Pedang perang Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pedang berlapis perak berbentuk dua kepala ular bernama Al-Ma’thur yang berhasil ditemukan dan kini tersimpan dengan rapi di Istana Topkapi, Turki. Baca juga: Tata Cara dan Doa Berwudhu 10. Tapak Kaki Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam Umat Islam tentu tidak asing dengan peristiwa Isra Mikraj. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tersebut ditandai dengan adanya tapak kaki Nabi sebelum melakukan perjalanan ke langit. Menurut para arkeolog, tapak kaki Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam terdapat dari atas batu yang tidak sengaja meninggalkan cetakan. Adapun jejak kaki tersebut kini dipajang di Istana Topkapi beserta dengan jubah Nabi dan benda peninggalan Islam penting lainnya. Wallahu a'lam bishawab.