PARA Muslimah di dunia terkenal dengan kecantikannya. Mereka berasal dari berbagai penjuru dunia dengan ciri khas tersendiri, seperti dialek, bentuk hidung, rahang, warna rambut dan mata, hingga penampilan hijabnya.

Kecantikan Muslimah dari berbagai negara tidak kalah memesona dengan wanita-wanita di belahan dunia, apalagi Korea. Bahkan dari segi fisik, kecantikan wanita Muslim dunia bisa dibilang sangat luar biasa.

Nah, mana sajakah negara dengan Muslimah tercantik di dunia? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Afghanistan

Warga Afghanistan biasanya terlahir dari keluarga perpaduan antara Arab dan Eropa, jadi tidak heran jika wajahnya pun terlihat rupawan. Meski begitu, Afghanistan juga memiliki ciri fisik unik tersendiri, seperti bermata biru dan rambut yang bercorak pirang yang alami. Tentu saja pesona wanita Muslim di negara ini selalu sukses memikat hati para pria.

2. Pakistan

Penduduk di negara ini memang didominasi oleh umat Muslim, tak heran jika secara resmi negara ini bernama Republik Islam Pakistan. Selain dikenal sebagai negara Muslim, Pakistan juga dikenal sebagai negara yang melahirkan wanita-wanita cantik. Ini tergambar jelas dalam wujud selebgram cantik Pakistan yang bernama Rushna Noor. Memiliki kulit putih bersih, mata biru, hidung mancung, bulu mata lentik serta alis yang tebal, warganet pun langsung terpesona melihatnya.

3. Uzbekistan

Percampuran antara Asia dan Eropa membuat mereka memiliki kulit cantik dan mulus, hidung mancung, serta mata indah. Tidak heran jika para pria kerap terpikat melihatnya. Apalagi jika sedang tersenyum, manis banget.

4. Kazakhstan

Sebuah studi berjudul 'Mental Types of The Kazakhstan and Mongolian Woman' menyebutkan alasan wanita Kazakhstan cantik kemungkinan karena adanya perpaduan ras antara Slavia dan Asia. Kedua ras tersebut terjadi saat banga Mongol, Rusia, Korea Utara, Ukraina, Uzbekistan, Chechnya, bahkan Jerman yang dipaksa Uni Soviet.

Ini membuat Kazakhstan terbagi dalam beberapa etnis dan tampilan. Di wilayah selatan yang dekat dengan Asia rata-rata penduduknya berambut hitam. Selain itu, wanita Kazakhstan umumnya dikenal memiliki kaki yang jenjang, tulang pipi yang tinggi, dan paras cantik, yang biasanya diperoleh dari etnis Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Kecantikan paras wanita Kazakhstan ini bisa dilihat jelas pada potret atlet voli Sabina Altynbekova. Terlihat begitu sempurna, bukan?

5. Kyrgyzstan Negara ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi bagi para pigeon lovers pasti sudah paham betul pesona wanita-wanita ini. Umumnya mereka memiliki kulit putih dengan aksen wajah perpaduan bangsa Mongol dan juga Eropa. Oleh karenan itu, secara fisik, wanita Kyrgyzstan cukup langka ditemukan negara lainnya. Baca juga: Nonton Infotainment saat Puasa Ramadhan, Ini Hukumnya Menurut Syariat 6. Turki Negara penghasil wanita Muslim tercantik di dunia Turki. Meski tak masuk kawasan Eropa, namun penduduk negara ini cenderung memiliki fisik ala Benua Biru. Mereka memiliki mata kehijauan, kulit mulus, hidung mancung, dan bentuk tubuh yang indah. Di samping itu, wanita Turki juga memiliki ciri khas wanita Arab yang begitu kental. Ini bisa dilihat dari artis-artis drama Turki yang populer di Indonesia. Pokoknya cantik banget deh! 7. Iran Dari segi fisik, mereka memiliki tubuh yang ideal, mata besar dengan bulu mata yang lentik serta aksen wajah yang khas. Rona Arab juga terpancar jelas di wajahnya. Sebagian besar penduduk Iran juga didominasi oleh keturunan Persia, yang diwarisi gen Kaukasus, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Bahkan, tak jarang dari mereka yang dikaruniai paras rupawan seperti wanita Eropa. Baca juga: Jelang Ramadhan, Ini 5 Kenikmatan Besar yang Didapat Orang Berpuasa 8. Indonesia Negara penghasil wanita Muslim tercantik di dunia terakhir adalah Indonesia. Ya, wanita Tanah Air juga termasuk dalam daftar ini. Dengan kulit mulus serta mata yang indah, kecantikan Muslim di Indonesia terlihat begitu natural, dan sudah diakui oleh dunia. Ini terbukti dengan banyaknya pria bule yang terpikat dan menikahi wanita pribumi. Jadi, jangan merasa minder dengan kecantikan wanita di negara lain ya. Wallahu a'lam bishawab.